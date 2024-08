Ivković o kolapsu Hajduka: 'Iz godine u godinu problem. Nije to slučajno'

"Senzacija Ružomberoka u Hrvatskoj! Opet nisu zabili, ali su uspjeli proći", riječi su slovačkih medija nakon velike senzacije koja se ne događa prvi, a sigurno ni zadnji put kad je Hajduk u pitanju. Naravno, pritom misle da nitko od njihovih igrača nije morao zabiti jer dvomeč je odlučio - bizarni autogol Zvonimira Šarlije u sedmoj minuti. Hajduk je ispao od Ružomberoka s ukupnih 1-0 u trećem kolu Konferencijske lige. Bez ispaljenog metka unatoč ogromnoj dominaciji prikazanoj na Poljudu, posebice u prvom poluvremenu.

Tako su Slovaci stišali i ljetnu eurofiju koja se u Hajduku pojavljuje svakog ljeta, pa obično ubrzo splasne, a kako je Dinamo krenuo u ovu sezonu, možda će u Hajduku više razmišljati da sezonu samo okončaju na top 4 poziciji kako bi mogli i iduće sezone igrati u Europi.

Stručni komentator HRT-a Tomislav Ivković prokomentirao je ovaj neočekivani ishod: "Žao mi je, ja sam prognozirao da se radi ražanj, a zec je u šumi. Previše je bilo preskakanja protivnika. Razmišljalo se već o sljedećem suparniku. S obzirom na ždrijeb postojala je nada da bi se moglo otići daleko, ali Ružomberok je momčad koja je pobijedila Hajduk 1:0 u dvije utakmice, s time da ne znam je li Hajduk u prvoj utakmici imao ijednu šansu. Nisam shvatio što je igrao Trajkovski, zašto je Livaja ispred njega, a on iza njega. Ako se najavljivalo, onda je Livaja trebao biti ta desetka, a Trajkovski gore u špici...

Sam Hajduk nas je naviknuo da ovakvi problemi dolaze sada iz godine u godinu. Ja sam rekao, stalno govorim - problem nije u treneru ni toliko u igračima, nego je problem da ljudi u Hajduku moraju promijeniti svoj način razmišljanja o tome kako voditi klub. Nije slučajno da Hajduk toliko dugo ostaje bez Europe i ostaje bez titula.

Stalno se negdje vrte, ali nisu to neke ozbiljne namjere niti je to neka ozbiljna želja ili da vidimo da u klubu, a Hajduk je institucija, nešto rade drugačije, da se približava vrhu. Da je to klub i momčad koji definitivno mogu biti ozbiljan problem ili velik pritisak na Dinamo, koji je u ovom trenutku ponovno iznad svih. Tako da neka porade prvo na sebi, a poslije razmišljaju o bilo čemu drugome."

