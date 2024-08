ANKETA Gattuso ostaje, a Hajduk je uzdrman. Mogu li u Dinamu već staviti pjenušac na hlađenje?

U poljudskim će se hodnicima još dugo pričati o Ružomberoku i jednom od najsramotnijih Hajdukovih ispadanja iz Europe. Još gore, momčad se treba konsolidirati u najkraćem mogućem roku, a problema je napretek. Sada se Splićani okreću izazovima u domaćoj ligi, slijedi sraz s Varaždinom na Poljudu. Nedjeljna utakmica na rasporedu je od 18.50 sati. Naravno, nije Varaždin bio glavna tema o kojoj su splitski novinari čavrljali s Gennarom Gattusom. Talijan je govorio o dojmovima nakon poraza od Ružomberoka.

– Nisam spavao nakon utakmice. Postoje razni načini da se izgubi utakmica. Ovaj način peče i boli. Gledao sam utakmicu dan kasnije. Bilo je dosta dobrih stvari kojima sam zadovoljan, ali mi je žao što smo izgubili – rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Emocije na Poljudu ionako su nešto što rijetko tko može predvidjeti pa se tako već pomalo defetistički priča o "oproštaju od borbe za naslov prvaka". Dinamova politika i dalje djeluje sustavnija, a Hajduk bi bio jako oslabljen ostvari li se odlazak Rokasa Pukštasa...

– Došao sam ovdje s velikim entuzijazmom. Kalinić je učinio sve da me dovede. Ono što smo rekli jedni drugima bilo je drukčije. Gledali smo mnogo igrača. Za mene bi najlakše bilo otići, ali moramo se boriti. Vidjet ćemo što se biti s Pukijem. U odnosu na prošlu sezonu otišlo je osam igrača. Malo nas je, ali idemo se boriti. Nastojat ću ublažiti štetu nakon prošle utakmice. Moramo raditi, ne postoje drugi način. Postoji samo jedna ulica, to je ulica rada i profesionalnosti. Svoje momke ne mislim napustiti. Posljednja dva mjeseca dali su mi život. Moja glavna misija je suzbiti ovo razočaranje nakon izgubljene utakmice i pokazati poštovanje prema svim igračima i ljudima u klubu. Ne želim pobjeći iz kluba, već se boriti do kraja.

Očekujete li dolazak novih igrača?

– Tu sam dva mjeseca. Mislim da sam u tom razdoblju pogledao 1000 igrača. Ali nismo tražili imena, već koliko je igrač funkcionalan za moj sustav. U proteklim godinama potrošeno je dosta novca i sada je situacija takva kakva je. U ovom trenutku u svijetu je 2500 slobodnih igrača. Ima mnogo dobrih igrača koji ne koštaju puno, ali to nije pitanje za mene. Ja sam samo djelatnik kluba. Ne želim polemizirati. U protekla dva mjeseca razgovarao sam samo s predsjednikom Bilićem i sportskim direktorom Kalinićem. Oni znaju što mi treba, ali nikad nismo raspravljali o mojim potrebama. Sviđa mi se ovdje, malen gradić, svi se znaju. Bitno da budemo jasni u našem izražavanju.

Kako ćete podignuti igrače za utakmicu s Varaždinom, njihov trener najavljuje pobjedu?

– Ako odigraš 1000 utakmica kao mi u četvrtak, izgubiš jednu ili dvije. Odigrali smo nevjerojatnu utakmicu protiv Ružomberoka. To nam daje snagu, dokazalo nam je da možemo igrati nogomet. Jasno mi je da trener Varaždina najavljuje pobjedu. To je momčad koja želi igrati nogomet, dobro su posloženi. Nisu vertikalni kao ekipe s kojima smo do sada igrali. To nam odgovara. Pripremili smo se. Imamo sve informacije. Najvažnije je da Hajduk odigra veliku utakmicu.

Jeste li pogledali Dinamo, bliži se datum velikog derbija?

– Vidio sam Dinamo, naravno, pratim konkurenciju. Nema potrebe gledati puno konkurenciju, Dinamo je momčad pobjedničkog mentaliteta nisu slučajno toliko dugo na vrhu. Igraju Europu, žao mi je što i mi nismo prošli, ali zatvorite oči i zamislite kako bi bilo da igramo dvije utakmice tjedno s ovim rosterom, to ne možemo. Dinamo je spreman, imaju igrače, dobro su posloženi. Ja sam šest godina trener, igrao sam europske utakmice i mogu vam reći da je jako teško. Nije sve crno sve po pitanju našeg ispadanja, važna je svježina igrača i sigurno će biti bolje sada kada budemo igrali jednu utakmicu tjedno.

Kako ćete doći do pobjede protiv Varaždina?

– Nije bitno kako ćemo pobijediti, lijepom ili ružnom igrom, meni je važno pobijediti. Želim vidjeti kod igrača ponos i čvrste glave, čeka nas borba do samog kraja, koristit ćemo glavu i srce. Ovo je nama ključna utakmica – kaže Gattuso.