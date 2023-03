Gvardiol meta navijača nakon 'sedmice' Cityja protiv Leipziga: 'Halaand mu osjetno snizio cijenu'

Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon uvjerljive 7-0 pobjede na svom Etihadu protiv Leipziga, a zvijezda večeri bio je Erling Haaland koji je postigao pet golova. Prvi susret osmine finala, kada je Leipzig bio domaćin, završio je 1-1, a sva neizvjesnost oko toga tko će proći dalje nestala je u prvom poluvremenu. Vodio je City tada 3-0, a sve je golove postigao Haaland, u 22. iz jedanaesterca, 24. minuti te nadoknadi prvog dijela. Na samom startu drugog poluvremena City je zabio nova tri gola. Prvo je strijelac bio Ilkay Gundogan u 49. minuti, a potom je nova dva, u 53. i 57., dao Haaland. Sve je okončano golom Kevina De Bruynea u 92. minuti.

Za goste je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji kao ni bilo tko drugi u njegovoj momčadi sinoć nije mogao zaustaviti Haalanda i društvo. Upravo se klub Pepa Guardiole spominje kao iduća potencijala destinacija 21-godišnjeg vatrenog, a navijači su njegov nastup masovno komentirali na Twitteru. Smatraju da se nije u najboljem svijetlu predstavio pred mogućim budućim poslodavcem - Sofascore mu je, primjerice, dao ocjenu 5.5.

- Haaland je sam samcat Gvardiolu spustio cijenu za nekih 20 milijuna funti - piše stranica Football Tweet.

Haaland single-handedly just lowered Gvardiol’s price tag by about £20m. 🤣 City will sign him this summer too. 🤝 pic.twitter.com/iIxNPNhLny

- Gvardiol je taktički odigrao katastrofalno da ga City ne kupi - navodi drugi.

- Joško Gvardiol protiv Manchester Cityja nije napravio nijedan start ili oduzimanje lopte. Nije to bio najbolji 'intervju' pred potencijalnim budućim poslodavcima - piše portal Squawka.

Josko Gvardiol did not make a single tackle or interception vs Manchester City.



Not the best interview in front of potential future employers. 🙃 pic.twitter.com/1ifrVuUf73