Gužva na tribinama! Vrijeđao tenisačicu pa ga pretukli

Tijekom meča na WTA turniru u Pekingu između Njemice Angelique Kerber i Kineskinje Shuai Zhang (6:2, 1:6, 6:4) dogodio se incident.

Jedan 19-godišnji navijač je tijekom dvoboja vrijeđao tim Shuai Zhang, njezina oca i trenera, te majku.

U jednom trenutku jedna muška osoba, koje je sjedila u boksu rezerviranom za goste Shuai Zhang, krenula je u fizički obračun s bučnim navijačem.

Today, As a tennis fan. I’m devastated. During the match hold today, China Open 2019 Kerber VS Local player Zhang. Zhang’s teamnot allow the fans cheer up for Angie. Zhang’s coach, her dad and mom threaten them even insulting. After match one of her team beat a fan only 19 yro. pic.twitter.com/fbnvSyRmNz