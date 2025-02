Guardiola uključio 'gumb za paniku', City rekordno trošio, a uopće se nije pojačao

'Panic mode activated', tako bi se u jednom sloganu mogao nazvati zimski prijelazni rok engleskog prvaka Manchester Cityja ove sezone. Momčad Pepa Guardiole je prvi dio sezone odradila katastrofalno za svoje nevjerojatno visoke standarde. Trenutačno su građani na petom mjestu ljestvice Premier lige s 41 bodom, 15 manje od lidera Liverpoola koji uz to ima i utakmicu manje.

Stoga se trošilo nemilice kako bi se sezona izvukla. Najviše je plaćen Egipćanin Omar Marmoush. Atraktivni 25-godišnji ofenzivac koji je zaludio svijet svojim izvedbama u Eintracht Frankfurtu koštao je 75 milijuna eura. Nešto manje, 60 milijuna eura, plaćen je Portov 23-godišnji veznjak Nico González koji se momčadi pridružio u posljednjem danu prijelaznog roka, te je inače izdanak Barcelonine škole. Uzbekistanski stoper koji je stigao iz Lensa, 20-godišnji Abdukodir Khusanov koštao je 40 milijuna eura, a trenutačno ga se najviše pamti po katastrofalnom debiju protiv Chelseaja. Odštetom od 37 milijuna eura plaćen je još jedan stoper, 19-godišnji Brazilac Vitor Reis koji je došao iz Palmeirasa. Posljednje ime je također stopersko, 18-godišnjak Juma Bah koji je plaćen šest milijuna iz Valladolida, ali je odmah poslan na posudbu u Lens.

Iako je City generalno poznat po kapitalu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i velikim potrošnjama na transfera, posljednjih godina to baš i nije bio slučaj, sve dok je sve išlo po planu. Uz to, City zimi nikad nije trošio sulude količine novca na transfere, no ove zime je panika ušla u klub te se trošilo gdje god se stiglo.

Sve će to dokazati podaci. Naime, od 2008. godine otkako su 'šeici' došli na vlast u klubu Manchester City je, računajući i ovu sezonu, potrošio 523 milijuna eura u 17 godina na zimskim transferima, a od svih tih 17 godina samo na ovu zimu otpada 219 milijuna eura (čak 40 posto ukupno potrošenog novca otkako su arapski vlasnici u klubu). Druga najrastrošnija zima u povijesti Cityja bila je ona iz sezone 17/18, kad je na transfere izdvojeno 69 milijuna eura.

Ovo je druga najveća potrošnja jednog kluba u povijesti zimskih prijelaznih rokova u nogometu. Bio bi City na daleko prvom mjestu da nije bilo Chelseaja u sezoni 22/23, kad je u londonski klub na vlast došao Amerikanac Todd Boehly i trošio kao 'pijani milijarder', potrošivši 329,5 milijuna eura na transfere (Fernandez 122 mil. €, Mudrijk 70, Badiashile 38, Madueke 35, Gusto 30, posudba Felixa 11...). Treći najskuplji zimski prijelazni rok nekog kluba u povijesti je onaj Barcelone iz sezone 17/18 (147 mil.), ali od toga je 135 milijuna eura otišlo isključivo na transfer Philippea Coutinha.

Kad pogledamo na popis dovedenih igrača, zaista je teško pronaći vidno boljeg pojedinca od onih koje Guardiola trenutačno ima u svojem kadru. Jedino se tu donekle može pričati o Omaru Marmoushu, ali osim ove čudesne polusezone u Eintrachtu Marmoush nije nijednom pružao izvedbe za razinu kluba kao što je Manchester City. Iako sada nisu u životnoj formi, igrači poput Phila Fodena i Bernarda Silve to već godinama rade i definitivno su na najvišoj razini dokazaniji od Marmousha.

Dalje ne moramo previše ni pričati. Gonzalez je u Portu pokazao izniman potencijal te polivalentnost, ali jedno je pokazati solidne do vrlo dobre igre u portugalskoj ligi, a drugo je to učiniti u Cityju gdje se od tebe očekuje u svakom trenutku biti savršen na terenu. Kupnja mladih stopera poput Khusanova, Reisa i Baha bi, da je napravljena u ljeto, čak i lijepo izgledala, kao svojevrstan zalog za budućnost gdje bi se na dugotrajnim pripremama mladići mogli polako infiltrirati u momčad. No u ovom slučaju, kad ih City samo ovako nakrcava na zimu jer se u klubu, eto, stoperi redovito ozljeđuju, nije to nimalo dobra situacija za ove mladiće koji će u startu biti pod ogromnom količinom pritiska. Vidjelo se to i kod Khusanova na njegovom debiju. U ovoj 'užurbanoj' situaciji je bolje dovesti nekog iskusnog stopera s 30+ godina koji bi pomogao u stabiliziranju zadnje linije.

Dakle, City je potrošio 219 milijuna eura, a hoće li momčad instantno biti bolja za proljeće i nastavak, vrlo vjerojatno neće. Naravno, nikad ne znamo hoće li neki manje renomirani igrač jednostavno kliknuti i zablistati, no kako sada stvari stoje, ovaj prijelazni rok izgleda poprilično bezglavo. Panika itekako vlada.