Guardiola svjestan snage Modrića i Reala: Trebat će nam dvije iznimne utakmice

Prepun hvale na račun nogometaša madridskog Reala, suparnika njegovog Manchester Cityja u polufinalu Lige prvaka, je trener kluba iz Manchestera Josep Guardiola.

U utorak, s početkom u 21 sat, na Etihadu će ove dvije momčadi odigrati prvi polufinalni ogled, a Manchester City i ove sezone sanja premijerni naslov u ovom elitnom natjecanju.

- Nama trebaju dvije iznimne utakmice protiv Reala ako želimo proći dalje. Ako se mora natjecati naša povijest s njihovom onda nemamo nikakve šanse. No, ovo je borba 11 na 11 te naravno da imamo šanse za prolaz - rekao je Guardiola.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS Soccer Football - Premier League - Manchester City v Watford - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 23, 2022 Manchester City manager Pep Guardiola

Inače, Manchester Cityju je ovo treći nastup u polufinalu, u posljednjih sedam sezona, a na konačnu pobjedu još uvijek čekaju.

- Pokušat ćemo biti svoji u obje utakmice protiv Reala. Igrati kako inače igramo, ali moram priznati da nam je čast što u polufinalu igramo protiv takve ugledne momčadi kao što je Real. Uopće nije potrebno naglašavati koliko imamo jakog suparnika preko puta sebe - dodao je Guardiola.

