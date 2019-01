Grozne vijesti zadesile Tottenham, Kane je teže stradao

Tottenham Hotspur, trećeplasirani klub Premier lige, ostao je bez svog najboljeg igrača Harryja Kanea do ožujka, potvrđeno je na službenoj stranici londonske momčadi.

Ponajbolji napadač lige ozlijedio se krajem nedjeljnoga derbija protiv Manchester Uniteda, a stradali su mu ligamenti lijevog gležnja.

Na službenome profilu na Twitteru je najavljeno da će se Kane vratiti treninzima najvjerojatnije tek početkom ožujka, što znači da će propustiti prvenstvene utakmice protiv Fulhama, Watforda, Newcastlea, Leicestera, Burnleyja, Chelseaja i Arsenala.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6