Greškom mu uplaćeno 350.000 eura, zamijenili ga za poznatog nogometaša

TRENER CIBONE

Sesar: Ne vjerujem da je itko u dvorani ovo očekivao. Hvala publici na velikoj podršci

Posljednji put je Cibona pobijedila Crvenu zvezdu prije devet godina i to u Beogradu, u polufinalu ABA lige, kada je jedini put i osvojila to natjecanje i to s Darijem Šarićem u sastavu