Grabić iznenadio olimpijca Plantića, Milun se umalo potukao nakon borbe

U Zagrebačkom boksačkom centru održano je seniorsko Prvenstvo Hrvatske na kojem je najviše prvaka (trojicu) imao jedan zagrebački klub - BK Leonardo - trenerski predvođen Leonardom Pijetrajem. A najviše finala, pak, imao je Boksački klub Salona čiji su se borci kući vratili s dva naslova i dva srebra.

A jedan od Pijetrajevih prvaka proglašen je i za najboljeg borca cijelog Prvenstva a to je Antonio Grabić koji je, naoko, priredio prilično iznenađenje i podijeljenom odlukom sudaca (3:2) pobijedio olimpijca i favorita Luku Plantića. A pobijeđeni borac, koji je već započeo profesionalnu karijeru, s ovim si je doveo u pitanje planirani nastup na svibanjskom Prvenstvu Europe u Armeniji.

A 19-godišnji Grabić, nova nada hrvatskog boksa, studiozno se pripremao za favoriziranog protivnika:

- Spremali smo se za Luku od prvog dana priprema za ovo Prvenstvo. On je fajter, napadač, i trebalo se pripaziti njegovih krošea i, dakako, kontrirati. Eto, uspio sam. Treniram boks već 13 godina, sedam dana u tjednu, puno je to odricanja i stiglo je vrijeme da se to napalati. Osim toga, bio sam živahno dijete i boks me odvukao od potencijalnih problema. Da nije bilo boksa, tko zna gdje bih sada bio.

A tko zna što bi bilo s karijerom našeg najboljeg superteškaša Marka Miluna da se potukao u ringu golim šakama, nakon što je iz kuta njegova protivnika Brnića doletio ručnik. Nakon što je u drugoj rundi predao borbu, Brnićev trener (i otac) bio je srdit na suca pa su poletjele i psovke (spominjalo se i roditelje) pri čemu je Milun pomislio da one idu na njegov račun pa je krenuo prema suparničkom treneru. Srećom, u ring je brzo uskočio Milunov trener Pijetraj i pedagoški izgrdio svog štićenika.

- Da je kojim slučajem udario bilo koga u ringu nakon borbe, zacijelo bi bio suspendiran i ode karijera. Mi smo javne osobe i moramo znati istrpjeti takve situacije.

A ni Milun, premda je osvojio šesti naslov prvaka, nije bio zadovoljan svojom reakcijom pa se odmah ispričao, i zagrlio s protivnikom, a nije ga usrećio i boks koji je prezentirao:

- Ovo je bilo kriterijsko natjecanje za nastup na Prvenstvu Europe i nisam zadovoljan svojim boksom. Moram se zatvoriti u dvoranu i popraviti neke stvari.

Za najboljeg tehničara, a to nije prvi put, proglašen je lepršavi Sesvećanin Marko Zeljko, član Salone za koju nastupaju i braća Plantić. A za razliku od Luke, stariji Damir je naslov osvojio (86 kg) pobijedivši Ramljaka liječničkim prekidom nakon čega je poručio mlađem bratu da mora više trenirati.

Zacijelo će jače zasukati rukave morati i Noa Ježek, brončani s posljednjeg U-22 Prvenstva Europe, koji je vrlo tijesnom sudačkom odlukom (3:2), zahvaljujući i reputaciji osvajača europske medalje, proglašen pobjednikom nad Kneževićem a njihova je borba proglašena najboljom na Prvenstvu.

Po drugi put zaredom u finalu prvenstva države, riječki vatrogasac Matteo Komadina pobijedio je Filipa Poturovića pa će on na Prvenstvo Europe radi kojeg će se suzdržati od jednog unosnog "fuša".

- Radim kao vatrogasac u Hrvatskim cestama, kojima sam zahvalan na razumijevanju, no ono što obično radim vikendima do Prvenstva Europe neću činiti. Naime, zajedno sa svojim bendom nastupom na svadbama i svim drugim vrstama fešti, no do Prvenstva Europe ću nastojati da sve tog tipa odradim do 22 sata i odem na vrijeme spavati jer se želim dobro pripremiti za to natjecanje - kazao je Komadina koji je, ujedno, i strastveni motociklist.

Zanimljiv posao ima i Puljanin Patrik Licul, doprvak u kategoriji do 60 kg, koji je pravosudni policajac. Podijeljenom odlukom sudaca, Liculj je izgubio u finalu od Filipa Kolaka, novopečenog člana Hrgovićeva Nokauta kojeg vodi Yousef Hasan uz pomoć Dalibora Čibarića.

Brođanin Gabrijel Veočić, europski prvak do 22 godine, i trenutno naš najbolji boksač, nadboksao je u finalu Petra Pavčeca iz Nokauta i to mu je već 12. naslov prvaka države u svim kategorijama, a najglasniju podršku imao je Osječanin Marko Pratljačić koji je osvojio naslov u teškoj kategoriji (92 kg) nakon čega je kazao:

- S obzirom da sam se vratio boksu nakon šest godina stanke, ne bih ovo uspio bez ovakve navijačke podrške mojih prijatelja iz osječkog kvarta Jug 2. Ovo je njihova pobjeda. Inače, nisam ja planirao nastupiti no kako su Rebolj i moj brat Luka izvan stroja, a ja sam s njima cijelo vrijeme sparirao, nagovorili su me da pokušam ponovo.

Rezultati finala: 57 kg: Horvat (Leonardo) - Tolo (Salona) 5:0, 60 kg: Kolak (Nokaut) - Licul (Pula) 3:2, 63 kg: Komadina (Rijeka) - Poturović (Nova Gradiška) 4:1, 67 kg: Zeljko (Salona) - Jelačić (Pauk) 5:0, 71 kg: Ježek (Titan Gym) - Knežević (Sveti Krševan) 3:2, 75 kg: Veočić (Brod) - Pavčec (Nokaut) 5:0, 80 kg: Grabić (Leonardo) - L. Plantić (Salona), 86 kg: D. Plantić (Salona) 5:0 (liječnički prekid u trećoj), 92 kg: M. Pratljačić (Osijek) - Ilijević (Petar Zrinski) 4:0, preko 92 kg: Milun (Leonardo) - Brnić (Grom) 5:0 (predaja u drugoj).