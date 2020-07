Hrvatski trener otkrio: Čipirani smo, a neki igrači toliko se boje da nose skafandere!

Već desetak dana Disneyjev resort u okolici Orlanda ima neuobičajene goste. Umjesto dječje cike i vriske – jer riječ je o kraljevstvu mašte – najčešće se čuje zvuk košarkaške lopte. Jer slavni zabavni park ovaj put su okupirali najbolji košarkaši današnjice.

Među njih 300-tinjak nalaze se i četiri hrvatska košarkaša – Dario Šarić (Phoenix), Ivica Zubac (LA Clippers), Mario Hezonja (Portland) i Luka Šamanić (San Antonio) – ali i jedan hrvatski trener. A riječ je o bivšem hrvatskom izborniku Nevenu Spahiji (57) i stručnjaku koji je vodio šest euroligaša i koji je trenutačno pomoćni trener na klupi Memphis Grizzliesa.

Embiid došao u skafanderu

Zajedno sa svim igračima, stručnim stožerom i ljudima iz klupske logistike, Spahija je u Orlando doputovao 8. srpnja. Pa kako to onda izgleda NBA-eva borba s koronavirusom?

– Fascinantno je u kakav je pothvat NBA ušao i kako se to provodi. Ovo je za sve nas nedoživljeno iskustvo. To je megazahvat koji NBA ligu stoji 1,5 milijuna dolara dnevno.

Momčadi koje će 31. srpnja nastaviti prekinutu sezonu, a njih su 22, razmještene su u tri hotela, a “Grizliji” su u Grand Floridianu.

– Ovo nije standard koji NBA koristi tijekom sezone, a on pretpostavlja hotele s pet zvjezdica. Ovo je hotel s dobre tri zvjezdice, no resort kao da je napravljen za ovakvu situaciju. U svakoj od depandansi su po dvije momčadi, a mi našu dijelimo s Netsima.

Po dolasku u Orlando, svi su morali u strogu izolaciju.

– Bili smo tri dana u karanteni, nismo smjeli iz sobe pa su nam hranu dostavljali pred vrata. Čak su nas i testirati dolazili u sobe, a došli bi ljudi u skafanderima i s vizirima, a mi bismo ih morali dočekati s obveznim maskama i akreditacijom oko vrata. Od tada se testiramo svaki dan.

A kada im je bilo dozvoljeno izaći iz sobe, svi su se morali pridržavati strogih sigurnosnih protokola.

– Da bi mogao otići u dvoranu na trening, na ručak ili timski sastanak, ti moraš na posebnu aplikaciju unijeti svoju dnevnu temperaturu, ali i simptome ako ih imaš. Tek ako su ti sve rubrike zelene možeš izaći iz sobe i to sa svojom čipiranom akreditacijom, posebnom narukvicom s kojom pak ovjeravaš sve kontrolne točke te s maskom kojih ima posvuda.

Osim što moraju ispunjavati MyHealth aplikaciju sa sedam rubrika (temperatura, razina kisika, simptomi...) i nositi narukvicu koja ih locira, igračima, trenerima i klupskom osoblju ponuđeno je i da nose pametni prsten.

– On nije obvezan, no on je sjajna podrška kvaliteti življenja i ja ga ne skidam. Taj prsten prati sve vaše dnevne aktivnosti pa ljudi iz našeg “performance” odjela mogu znati u kakvom ste stanju, jeste li optimalno spavali i slično. Prsten ne samo da prati otkucaje mog srca dok ujutro prakticiram brzo hodanje nego i kako se srce ponašalo tijekom spavanja. To je zaista nešto impresivno i ja ću to maksimalno koristiti.

Kako se ponašaju igrači “pod staklenim zvonom”? Drže li se uputa datih u zdravstveno-sigurnosnom priručniku od 113 stranica?

– Svi se pridržavaju pravila o fizičkoj distanci, a kada nekoga i sretnu nema dugog zadržavanja. Postoje igrači koji misle da se trebaju i bolje zaštititi od propisanog pa osim maske, nose i kape, naočale, duge rukave i dugu trenirku. Vidio sam na slici da je Joel Embiid došao u skafanderu, no ja ga ovdje dosad uopće nisam vidio, a njegova suigrača Horforda sam sreo čak tri puta.

Sva ta tehnologija svojevrsni je sustav praćenja ponašanja igrača i osoblja u koje spadaju i takozvane vruće telefonske linije na koje se anonimno može dojaviti ako netko krši pravila izolacije. A navodno su baš tim putem prijavljeni prekršitelji Bruno Caboclo iz Houstona i Joshua Holmes iz Sacramenta koji su zaradili 10 dana samoizolacije radi preuzimanja naručene hrane izvan granica kampusa.

– Postoje jasne oznake koje vam daju do znanja da iza te crte više nije taj naš zaštitni mjehur i sve se to vidi i registrira pa mi se čini da za tim anonimnim telefonskim dojavama nema niti potrebe.

Nikoga iz vanjskog svijeta igrači ne smiju primiti k sebi sve dok ne završi prvi krug doigravanja i tek tada će svaki od njih moći pozvati suprugu, djevojku ili nekog člana obitelji.

Donio svoj aparat za kavu

– Kada bi nama netko izvana unio koronavirus, to bi moglo okončati sezonu. Jer, vrlo teško bi ga bilo obuzdati, cijelim tim bi morao u karantenu jer se broj zaraženih eksponencijalno širi.

Kako izgleda jedan Spahijin dan “pod staklenim zvonom”?

– Ustajem oko šest sati, popijem kavu i odem na brzo hodanje. Nakon tuširanja i doručka slijedi sastanak trenera, odlazak na trening, ručak, testiranje, a ako je sutradan ranije trening, onda imamo opet sastanak. Nakon toga dobijemo slobodno vrijeme koje koristim 30 posto na komunikaciju s članovima obitelji i prijateljima, a 70 posto za rad na laptopu. Navečer, ako neki igrač želi dodatno šutirati, ja sam mu na raspolaganju.

Neven je donio svoj aparat za espresso kavu, no to je sitnica u odnosu na ono što su sa sobom donosili igrači. Zupčev suigrač iz Clippersa Harrell dopremio je minisaunu, Houstonov PJ Tucker u sobi ima 91 par tenisica, a trener Dallasa Carlisle klavijature. Mnogi su pak donijeli i palice za golf.

– Ha, ha, ovdje je valjda više palica za golf nego na nekom golferskom turniru. Ovdje svaki dan dolaze šleperi opreme jer smo svi mi mogli opremiti sobe kako god smo htjeli. Svakom je klubu na raspolaganju jedna velika prostorija s pregradama u kojoj su onda sobe za sastanak, dnevni boravak, ali i soba za zabavu igrača s kućnim golfom, stolnim tenisom, video igrama...

Bogdanovićev Utah Jazz čak je dopremio i svoju teretanu.

– I mi smo dovezli nešto naših sprava i opreme za vježbanje, a neki klubovi su dovezli i svoj parket za trening. Mnogi igrači donijeli su mikrovalne, neki su donijeli stolice, ali i svoje madrace jer žele spavati kao i kod kuće. Trebat će tu provesti minimalno 40 dana, a oni najuspješniji će biti ovdje i tri mjeseca – zaključio je Spahija.

