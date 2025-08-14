Gotov je senzacionalni transfer: Vratar Bayerna stigao u Zagreb, pala i službena objava

Hrvatski nogometni klub Rudeš službeno je potvrdio dolazak Anthonyja Pavlešića, talentiranog hrvatsko-australskog vratara rođenog 2006. godine, koji u Zagreb stiže izravno iz sustava slavnog minhenskog Bayerna. Ovaj transfer nije slučajan, već je, kako su iz kluba objavili, plod višemjesečnih pregovora koji su započeli još u studenome prošle godine. Tada su čelnici Rudeša posjetili München, gdje su uspostavili temelje za suradnju i dogovorili dolazak mladog vratara, najavivši pritom da je ovo samo početak i da se uskoro mogu očekivati i drugi transferi proizašli iz ovog partnerstva. Pavlešićev dolazak predstavlja jasnu ambiciju kluba koji se u novoj sezoni, koju otvara domaćom utakmicom protiv Sesveta, želi boriti za najviše pozicije i povratak u elitno društvo.

Pavlešićev nogometni put iznimno je zanimljiv. Rođen je u predgrađu Sydneyja u Australiji, u obitelji hrvatskih korijena, a prve nogometne korake napravio je u klubovima Sydney United i Western Sydney Wanderers. Njegov talent brzo je prepoznat, što ga je dovelo do akademije Central Coast Marinersa, gdje je radio pod paskom trenera vratara Miguela Mirande, poznatog po razvoju svjetskih klasa poput Edersona i Jana Oblaka. Njegove izvanredne sposobnosti i profesionalizam nisu prošli nezapaženo u Europi; prije potpisa za Bayern, sa samo 17 godina bio je na probama u Bayer Leverkusenu i slavnom nizozemskom Ajaxu, što svjedoči o njegovom velikom potencijalu.

Nakon što je impresionirao skaute na probi u Njemačkoj, u lipnju 2023. godine potpisao je trogodišnji ugovor s Bayernom, jednim od najvećih svjetskih klubova. Iako nije upisao službeni nastup za prvu momčad Bavaraca, bio je standardni član njihove U-19 momčadi za koju je branio 18 puta, dok je za drugu momčad, koja se natječe u Regionalligi Bayern, skupio 11 nastupa. Njegov talent i napredak omogućili su mu da trenira sa seniorima i bude dio pripremnih utakmica, a u prosincu 2024. godine dobio je i prvi poziv za bundesligašku utakmicu protiv Mainza 05, što potvrđuje da je bio na pragu najveće scene.

Prije nego što se odlučio za hrvatski dres, Anthony Pavlešić bio je istaknuti član mlađih uzrasta Australije. Zbog svojih liderskih kvaliteta imenovan je kapetanom australske U-17 reprezentacije, što dodatno govori o njegovom karakteru i zrelosti. Ipak, ljubav prema domovini svojih predaka prevagnula je te je u svibnju ove godine FIFA odobrila njegov zahtjev za promjenom sportskog državljanstva. Od tada je postao dio hrvatskog nogometnog sustava, a za hrvatsku U-21 reprezentaciju već je upisao dva nastupa.