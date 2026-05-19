Mladić iz Trnja odabrao: Igrat će za Maleziju! Evo što stoji iza njegove odluke

Iako mu je tek 17 godina, Luka Jordy Hodak već je završio pod reflektorima malezijske nogometne scene. Mladi igrač zagrebačkog Trnja našao se na popisu reprezentacije Malezije do 19 godina koja uskoro odlazi na ASEAN U-19 prvenstvo u Indoneziji, turnir koji okuplja najbolje mlade selekcije jugoistočne Azije. Natjecanje se igra od 1. do 13. lipnja, a Malezijci će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Singapurom, Tajlandom i Brunejima. Prvi susret čeka ih 2. lipnja.

Poziv sam po sebi možda ne bi izazvao toliku buku da Hodak nije jedino ime iz Europe među odabranim igračima. Upravo je to detalj koji su malezijski portali odmah izvukli u prvi plan. Tamošnja javnost posljednjih dana intenzivno prati priču o tinejdžeru koji nogometno odrasta u Zagrebu, a ima pravo nastupa za dvije države. Rođen je u Damansari, dok mu je majka podrijetlom iz Penanga, zbog čega može igrati za Maleziju. A može igrati i za Hrvatsku, jer dobar dio je života proveo u Hrvatskoj, a otac Bojan je Hrvat.

Njegovo prezime u tom dijelu svijeta već dugo ima težinu. Bojan Hodak godinama je prisutan u azijskom nogometu i ondje uživa gotovo kultni status. Vodio je brojne klubove u Maleziji, Indoneziji, Singapuru, Kini i Kambodži, a radio je i kao izbornik malezijske U-19 reprezentacije. Trenutno sjedi na klupi indonezijskog Persiba, s kojim je osvojio dvije titule prvaka. Tijekom karijere skupio je ukupno 11 trofeja, a posebno se afirmirao kroz rad u klubovima kao što su Johor Darul Ta'zim, Kelantan, Kuala Lumpur i Persib. U Maleziji i Indoneziji njegovo ime odavno nadilazi okvire običnog trenera. Ondje je prepoznat kao jedna od poznatijih figura regionalnog nogometa.

Koliko nogomet znači ljudima u jugoistočnoj Aziji, Bojan Hodak jednom je opisao vrlo slikovito. Prisjetio se kako su na derbije u Jakarti putovali oklopnim transporterom zbog sigurnosnih razloga te kako ga navijači redovito zaustavljaju na ulici. Rekao je i da vikendom izbjegava odlazak u trgovine jer bi, kako tvrdi, nastala potpuna gužva.

Dio interesa oko Luke povezan je upravo s očevom reputacijom, ali i s njegovim igrama u Hrvatskoj. Za Trnje nastupa još od mlađih kategorija, a jednu sezonu proveo je u Kustošiji. Ove sezone standardni je član juniorske momčadi Trnja u Drugoj NL Centar, gdje je u 26 utakmica postigao sedam pogodaka. Prošle godine kao kadet upisao je 28 nastupa i jedan gol.

Obitelj već neko vrijeme živi na relaciji Hrvatska – Malezija. Hodak je u razgovoru za medije objasnio kako su se njegova supruga i sin tijekom pandemije preselili u Zagreb jer su covid mjere u azijskim državama bile znatno strože. Zbog trenerskog posla i dalje većinom boravi u inozemstvu pa obitelj funkcionira odvojeno, uz česte dolaske u Hrvatsku i svakodnevne kontakte.

Malezijski mediji navode da Luka primarno igra u veznom redu, premda ga pojedini vide i kao opciju na desnom boku obrane. Ondje ga smatraju jednim od zanimljivijih mladih igrača iz dijaspore, a dodatnu znatiželju izazvala je i njegova objava na društvenim mrežama. Fotografija uz emotikon malezijske zastave i pješčanog sata pokrenula je nagađanja da slijedi reprezentativni poziv. Nekoliko dana kasnije stigla je i službena potvrda; Hodak se priključuje kampu reprezentacije koji počinje ovoga tjedna.