Guardiola bijesan nakon curenja informacije: Sazvao je hitan sastanak i potvrdio igračima da odlazi

Još uvijek nije službeno, ali to je vijest godine. A i nekoliko proteklih godina također. Pep Guardiola napustit će Manchester City. Desetljeće nakon dolaska, s dvadeset osvojenih trofeja u vitrinama 'Građana', Katalonac će spakirati kofere i napustiti Etihad. Najbolji trener kojeg je mančesterska publika ikada vidjela, a vrlo vjerojatno i najbolji kojeg će ikada vidjeti, reći će zbogom. Za veći dio engleskog tiska, on je 'jedan od najvećih u povijesti engleskog nogometa', a njegov dolazak u Ujedinjeno Kraljevstvo 2016. godine predstavljao je prekretnicu u povijesti Premier lige.

Prije samo nekoliko dana, sam Guardiola je odbacio nagađanja. 'Moj zadnji posjet Wembleyju? Nema šanse! Nema šanse, imam još godinu dana ugovora!', izjavio je. I doista, iako se prvotno nagađalo o odlasku već 2027. godine, vijest koja je potresla nogometni svijet jest da se kraj ere očekuje na kraju sezone. Enzo Maresca, bivši menadžer Chelseaja i Guardiolin učenik, već je spreman preuzeti klupu od svog mentora. Međutim, način i trenutak u kojem su mediji objavili ovu 'bombu' nisu se svidjeli još uvijek aktualnom treneru Cityja, pogotovo ne uoči ključne utakmice protiv Bournemoutha u kojoj se još uvijek odlučuje o naslovu prvaka.

Britanski The Sun izvještava kako je 'Pep Guardiola bijesan'. Isti medij dodaje kako je Katalonac 'sazvao igrače na kasnonoćni grupni videopoziv i potvrdio da odlazi. Ispričao se zbog načina na koji je vijest procurila. To ga je uhvatilo nespremnog. Igračima je u subotu rečeno da ne odlazi. Svi su u stanju šoka'. Jedan od onih kojima se ova vijest nimalo nije svidjela je pjevač i gorljivi navijač 'Građana', Liam Gallagher. Na svom X profilu kratko je poručio: 'PEP OSTAJE, BANDO NEUROTIČNA'. Unatoč dokazima, neki se jednostavno opiru povjerovati da će Guardiola uskoro reći zbogom.

Ipak, njegov odlazak je bio svojevrsna kronika najavljenog rastanka. Kraj jedne ere nazirao se već neko vrijeme. Sportski direktor Txiki Begiristain, ključni arhitekt uspjeha kluba, napušta City na kraju tekuće sezone. Odlazak kondicijskog trenera Lorenza Buenaventure, kako je izvijestio The Athletic, bio je još jedan znak da se bliži kraj. Činilo se logičnim da je Pep Guardiola sljedeći. Ono što je, čini se, zakazalo, a što je i razlog trenerova bijesa, jest način na koji je sve izvedeno. 'Katalonac ostavlja briljantno nasljeđe, ali s obzirom na to da se klub bori za naslov prvaka, trenutak za objavu njegovog skorog odlaska mogao je biti bolji. Postoji cijela umjetnost u objavljivanju tako važne vijesti, a zadnji tjedan sezone Premier lige zasigurno nije pravo vrijeme za to', piše The Telegraph. Cijelu situaciju dodatno komplicira i golemi pravni proces koji se vodi protiv kluba zbog 115 navodnih kršenja financijskih pravila, što baca tamnu sjenu na budućnost Etihada.

Nikada nitko nije s takvom čvrstinom dominirao engleskim nogometom. Čak ni Sir Alex Ferguson. Njegov Manchester City je 2024. godine postao prva momčad u povijesti koja je osvojila Premier ligu četiri sezone zaredom. Ovisno o ishodu ove sezone, to je šest naslova u devet sezona. Zbog toga na BBC Sportu tvrde da će 'nasljeđe genijalnosti Pepa Guardiole odjekivati stoljećima', a Daily Mail danas na svojoj web stranici postavlja čitateljima pitanje: 'Tko je najbolji trener u povijesti engleskog nogometa?'. Iako legendarni trener Manchester Uniteda ima više od 50 posto glasova, ispred samog Guardiole ili Boba Paisleyja, u Engleskoj je svima jasno da je trag koji Katalonac ostavlja, kako u Manchesteru tako i u cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu, neizbrisiv.

Joleon Lescott, bivši igrač Manchester Cityja, za 'BBC Sport' je prokomentirao Guardiolin utjecaj. 'Pepovo nasljeđe seže daleko izvan Manchester Cityja. Njegovo nasljeđe i važnost koju je imao ogromni su u cijelom nogometnom svijetu. Pepov utjecaj na trenere i na nogomet općenito mnogo je veći nego što itko može zamisliti', tvrdi Lescott. Mikel Arteta, Enzo Maresca, Luis Enrique, Vincent Kompany... Svi su oni bili pod 'mentorstvom' katalonskog stručnjaka i svi danas nižu uspjehe na nekim od najprestižnijih klupa svijeta. 'Otisak Pepa Guardiole prisutan je u nogometu na svim razinama', zaključak je mnogih. Sam trener Arsenala i njegov najveći rival posljednjih sezona u Premier ligi, Mikel Arteta, nije se želio izjašnjavati sve do 'dana kada on odluči hoće li ostati ili otići'. Čini se da taj dan nije daleko.

Ono što ide u prilog navijačima 'Građana' jest činjenica da će Etihad imati priliku prirediti mu zasluženi i dirljivi oproštaj na posljednjoj utakmici sezone. Sudbina je htjela da momčad iz Manchestera sezonu zaključi kod kuće, protiv Aston Ville. Bit će to oproštaj na stadionu koji će zauvijek pamtiti svog najslavnijeg trenera. Kako navodi ESPN, 'Manchester City također planira preimenovati jednu tribinu stadiona Etihad u čast Pepa Guardiole', čime će njegovo ime ostati zauvijek upisano u povijest kluba.