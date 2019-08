Gorica za Farouka Miyu traži tri milijuna eura

Dobri nastupi Gorice u HNL-u daleko su odjeknuli pa su njihovi igrači tražena roba. Jedan od glavnih je Farouk Miya (21) za kojeg dolaze brojne ponude. No, Gorica ima uvjete za prodaju.

– Za Miyu pitaju mnogi i šalju ponude. No Gorici nije potrebno da prodaje igrače, važniji nam je rezultat. Ako dobijemo baš pravu ponudu, a to je tri milijuna eura, onda bismo ga pustili. Istina, Miya vrijedi malo manje, ali ta ponuda bi nas zadovoljila. No, ako nitko ne ponudi toliko, Miya će ostati sigurno do zime u Gorici. Neću govoriti o kojem se klubu radi jer su zainteresirana dva turska prvoligaša – kaže Nenad Črnko.

Proda li se Miya za tri milijuna eura bio bi to rekordni izlazni transfer kluba nakon Atiemwena u Dinamo za 2,65 milijuna eura.