Gorica će zbog Kalika tužiti Hajduk? Splićani bi mogli biti drastično kažnjeni

Slaven Belupo danas je u prvoj utakmici šestog kola SuperSport HNL-a nakon preokreta svladao Goricu s 2:1.

A niti na klupi gostiju nije bilo Anthonyja Kalika (24), jednog od najboljih igrača Gorice. Ovaj je veznjak suspendiran jer je odbio trenirati nakon što je dobio ponudu iz Hajduka.

Hajduk je bio poslao ponudu za Kalika u visini od 70 tisuća eura, na što je Gorica odgovorila da traži 300 tisuća. Splićani su na to navodno ponudili 90 tisuća što Gorici nije najbolje sjelo...

Čelnici Gorice sada razmišljaju o prijavi Hajduka nadležnim tijelima HNS-a budući da su Kalik i njegov agent bez dozvole pregovarali s Hajdukom.

Prema pravilniku Fife, igrač pod važećim ugovorom samoinicijativno može pregovarati tek kada mu do kraja ugovora ostane šest mjeseci. A Kalik je vezan za Goricu do kraja ove sezone pa bi Hajduk, prema pravilima, mogao biti kažnjen zabranom transfera idućih godinu dana. Ne treba napominjati koliki bi to bio udarac za splitski klub. U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti rasplet ove situacije.

Inače, australsko-hrvatski nogometaš već je igrao u Hajduku, a Goricu je preko Rudeša došao 2020. godine bez odštete. Prema Transfermarktu vrijedi čak dva milijuna eura, navodno je u utrci i mađarski Ferencvaros.

