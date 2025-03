Goran Ivanišević progovorio o pokojnoj sestri: Nisam imao novca, a trebao nam je za liječenje...

Goran Ivanišević jedan je od najvećih hrvatskih sportaša. U nezaboravnoj teniskoj karijeri osvojio je 22 turnira među kojima je i kultno osvajanje Wimbledona s pozivnicom 2001. godine. U karijeri je samo od nagrada od turnira zaradio gotovo 20 milijuna dolara. No, Gorana je težak put. Njegov otac Srđan i obitelj jako su puno riskirali zbog teniske karijere.

Goran je odlučio učiniti sve za sestru Srđanu saznavši da boluje od leukemije. Nažalost, preminula je 2019. godine s 52 godine.

- Otišao sam u Australiju avionom bez novca, bez ičega, bez plana. A opcija neuspjeha nije postojala. U mojoj glavi nije se moglo ni zaokružiti da neću uspjeti. Morao sam uspjeti. To je bilo, jednostavno, za sestru. Trebalo je novca za liječenje... Nekako kao da nisam mislio na sebe. Da sam možda mislio na sebe, možda i ne bih uspio. Jednostavno to je bilo to. Misija sestra, misija spašavanja nečega, njenog zdravlja. Došao sam u tu Australiju i sve je krenulo. Moj život se tamo totalno promijenio - rekao je Ivanišević gostujući u emisiji (Ne)uspjeh prvaka: Specijal sa Slavenom Bilićem.

Ivanišević je dugo bio trener Novaka Đokovića, zatim je kratko trenirao Jelenu Ribakinu.

- Sad sam malo opet na prisilnom odmoru ili na burzi. Malo je bilo čudno, neću puno pričati o tome, ali to je malo tužna i čudna priča. Nju smatram, i prije što sam joj postao trener, bar za mene uvjerljivo najboljom tenisačicom na svijetu. I najljepše igra, najjednostavnije igra i zbilja sam uživao. Nažalost, neke stvari izvan terena su se dogodile koje nisam mogao kontrolirati i nisam želio biti dio toga i dio te priče i onda sam odlučio da se najbolje povući. Želim joj sve najbolje u karijeri.