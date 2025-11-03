Naši Portali
ABA LIGA

Golemac i Dubai stigli i do pete pobjede: Pao je i moćni Partizan

Beograd: Košarkaši Dubaija, koje vodi Jurica Golemac, poraženi u 8. kolu ABA lige od Partizana 82:61
03.11.2025.
u 22:41

Drugi hrvatski predstavnika Zadar je sedmi u skupini B s pobjedom i četiri poraza

U susretu petog kola A skupine regionalne ABA lige Dubai, kojeg vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, je pobijedio Partizan sa 82-70 upisavši i petu pobjedu.

Dubai su do pobjede predvodili Filip Petrušev sa 18 koševa, te Dwayne Lee Bacon sa 16 koševa, dok je kod Partizana najefikasniji bio Jabari Parker sa 10 koševa.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Dubai vodi u skupini A sa 10 bodova, Partizan je drugi s devet bodova, a zatim slijede Igokea i SC Derby sa po sedam bodova. Split je u skupini A na sedmom mjestu s pet bodova.

VEZANI ČLANCI: 

Drugi hrvatski predstavnika Zadar je sedmi u skupini B s pobjedom i četiri poraza.

