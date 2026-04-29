Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 233
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMAO JE NEOBIČAN IZBOR

Svijet se divi spektaklu u Parizu. Pep Guardiola otkrio gdje je bio za vrijeme utakmice

Zagreb: Manchester City bio je bolji od Dinama, a u osminu finala Lige prvaka ide talijanska Atalanta
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Željko Janković
29.04.2026.
u 21:49

Za uzvrat mnogi tipuju na Bayern, no Nijemcima će trebati raspoloženiji Manuel Neuer, koji je primio pet pogodaka iz pet udaraca

Još će se danima raspravljati o povijesnoj, spektakularnoj predstavi koju su u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka na Parku prinčeva prikazali PSG i Bayern. Momčad Luisa Enriquea u nevjerojatnoj je golijadi slavila 5:4 i uzvrat će biti neizvjestan do zadnje sekunde. Zaista imaju za čim žaliti oni koji utakmicu nisu gledali u izravnom prijenosu, a kakav su privilegij tek imali gledatelji na Parku prinčeva. Ne treba posebno naglašavati kako će cijene ulaznica za uzvrat "otići u nebo".

Ali dok je većina očiju diljem Europe bila uprta u Park prinčeva, Pep Guardiola je umjesto toga zauzeo mjesto na Edgeley Parku na utakmici Stockport County protiv Port Valea u trećeligaškoj ligi Engleske. Španjolski trener, koji je svojim metodama donio revoluciju u nogometnu igru, priznao je kako "nema vremena za gledanje drugih utakmica". Ipak, njegov odabir malo je ipak neobičan, najblaže rečeno.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Za uzvrat mnogi tipuju na Bayern, a puno će toga ovisiti o raspoloženju Manuela Neuera. Njemački vratar u Parizu je primio pet pogodaka iz pet udaraca u okvir gola. To se u nokaut fazi Lige prvaka nije dogodilo od 2010. godine. A o konačnim omjerima sigurno će odlučivati i Harry Kane. Zvijezda Bayerna približava se popisu 10 najučinkovitijih napadača u povijesti, postigavši ​​54 pogotka u 46 nastupa ove sezone. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo stekli su reputaciju dvojice najvećih strijelaca, ali nijedan ne drži rekord s najviše postignutih pogodaka u jednoj sezoni. Popis najboljih strijelaca svih vremena zanimljiva je mješavina povijesnih legendi, modernih superzvijezda, ali i jednog ili dva imena za koja možda niste ni čuli.

Cristiano Ronaldo u sezoni 2014./2015. postigao je 61 pogodak i na ljestvici desetorice najučinkovitijih strijelaca drži osmo mjesto. Portugalac je u devet sezona s Real Madridom u prosjeku imao učinak od više od jednog postignutog pogotka po utakmici. Lionel Messi je na drugom mjestu sa 73 postignuta pogotka u sezoni 2011./2012. Nevjerojatno je da Messijevih 50 pogodaka u La Ligi u sezoni 2011./2012. nije bilo dovoljno da Barceloni donese naslov. Postigao je još 23 gola u drugim natjecanjima, osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup, Španjolski Superkup i pobijedio Pepa Guardiolu u Copa del Reyu, ali ispao je iz Lige prvaka u polufinalu.

Zaklada za statistiku nogometa Rec.Sport.Soccer (RSSSF) smatra Josefa Bicana, legendarnog austrijskog i čehoslovačkog reprezentativca, jednim od samo tri igrača u povijesti nogometa koji su postigli više golova od Messija i Ronalda. I ne čudi kad je iznosio ovakve brojke, redovito postižući u prosjeku više od dva gola po utakmici krajem 1930-ih i 1940-ih za Slaviju Prag. Bicanova najbolja golgeterska godina bila je 1943./1944., u kojoj je službeno postigao 76 pogodaka u samo 32 utakmice u svim natjecanjima.
Ključne riječi
PSG Bayern Pep Guardiola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!