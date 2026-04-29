Svijet se divi spektaklu u Parizu. Pep Guardiola otkrio gdje je bio za vrijeme utakmice

Još će se danima raspravljati o povijesnoj, spektakularnoj predstavi koju su u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka na Parku prinčeva prikazali PSG i Bayern. Momčad Luisa Enriquea u nevjerojatnoj je golijadi slavila 5:4 i uzvrat će biti neizvjestan do zadnje sekunde. Zaista imaju za čim žaliti oni koji utakmicu nisu gledali u izravnom prijenosu, a kakav su privilegij tek imali gledatelji na Parku prinčeva. Ne treba posebno naglašavati kako će cijene ulaznica za uzvrat "otići u nebo".

Ali dok je većina očiju diljem Europe bila uprta u Park prinčeva, Pep Guardiola je umjesto toga zauzeo mjesto na Edgeley Parku na utakmici Stockport County protiv Port Valea u trećeligaškoj ligi Engleske. Španjolski trener, koji je svojim metodama donio revoluciju u nogometnu igru, priznao je kako "nema vremena za gledanje drugih utakmica". Ipak, njegov odabir malo je ipak neobičan, najblaže rečeno.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Za uzvrat mnogi tipuju na Bayern, a puno će toga ovisiti o raspoloženju Manuela Neuera. Njemački vratar u Parizu je primio pet pogodaka iz pet udaraca u okvir gola. To se u nokaut fazi Lige prvaka nije dogodilo od 2010. godine. A o konačnim omjerima sigurno će odlučivati i Harry Kane. Zvijezda Bayerna približava se popisu 10 najučinkovitijih napadača u povijesti, postigavši ​​54 pogotka u 46 nastupa ove sezone. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo stekli su reputaciju dvojice najvećih strijelaca, ali nijedan ne drži rekord s najviše postignutih pogodaka u jednoj sezoni. Popis najboljih strijelaca svih vremena zanimljiva je mješavina povijesnih legendi, modernih superzvijezda, ali i jednog ili dva imena za koja možda niste ni čuli.

Cristiano Ronaldo u sezoni 2014./2015. postigao je 61 pogodak i na ljestvici desetorice najučinkovitijih strijelaca drži osmo mjesto. Portugalac je u devet sezona s Real Madridom u prosjeku imao učinak od više od jednog postignutog pogotka po utakmici. Lionel Messi je na drugom mjestu sa 73 postignuta pogotka u sezoni 2011./2012. Nevjerojatno je da Messijevih 50 pogodaka u La Ligi u sezoni 2011./2012. nije bilo dovoljno da Barceloni donese naslov. Postigao je još 23 gola u drugim natjecanjima, osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup, Španjolski Superkup i pobijedio Pepa Guardiolu u Copa del Reyu, ali ispao je iz Lige prvaka u polufinalu.

Zaklada za statistiku nogometa Rec.Sport.Soccer (RSSSF) smatra Josefa Bicana, legendarnog austrijskog i čehoslovačkog reprezentativca, jednim od samo tri igrača u povijesti nogometa koji su postigli više golova od Messija i Ronalda. I ne čudi kad je iznosio ovakve brojke, redovito postižući u prosjeku više od dva gola po utakmici krajem 1930-ih i 1940-ih za Slaviju Prag. Bicanova najbolja golgeterska godina bila je 1943./1944., u kojoj je službeno postigao 76 pogodaka u samo 32 utakmice u svim natjecanjima.