Zvijezda Chelseaja žalila se na dugogodišnju suspenziju, čeka ishod

Engleski mediji su objavili kako je FA suspendirao ukrajinskog krilnog igrača na četiri godine nakon što je u prosincu 2024. bio pozitivan na zabranjenu supstancu.

Zanimljivo, FA nije otkrio detalje slučaja, a vjeruje se da je Mudrik bio pozitivan na meldonij. Riječ je o istoj tvari koju je prethodno koristila bivša ruska teniska zvijezda i višestruka Grand Slam prvakinja Marija Šarapova čiji je pozitivan test rezultirao dvogodišnjom suspenzijom 2016. godine.

CAS je potvrdio kako je u veljači ove godine primio Mudrikovu žalbu, no datum saslušanja još nije zakazan. Mudryk, koji je došao u Chelsea za 70 milijuna eura u siječnju 2023. nije odigrao natjecateljsku utakmicu od studenog 2024.

Ukrajinac je angažirao odvjetničku tvrtku Morgan Sports Law, a podršku mu pruža i Chelsea. Ista tvrtka je ranije zastupala bivšu zvijezdu Juventusa Paula Pogbu u žalbi na četverogodišnju suspenziju zbog dopinga, koju je Sud za sportsku arbitražu kasnije smanjio na 18 mjeseci. Mudrik tvrdi kako je nevin i nastavio je individualno trenirati u nadi da će se vratiti.