Razgovarali o ratovima, ali i o Melaniji: Putin joj je uputio posebnu poruku

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin oko sat i pol su razgovarali telefonom o nizu aktualnih tema. Kako prenosi Mezha, Putinov pomoćnik naveo je kako je ruski čelnik obavijestio Trumpa o spremnosti Rusije na privremeno primirje s Ukrajinom na Dan pobjede koji Rusija slavi 9. svibnja. Trump je, prema navodima iz Rusije, podržao taj prijedlog.

Putin je pak podržao Trumpovu odluku o produljenju primirja na Bliskom istoku s Iranom i izjavio da bi kopnena operacija protiv Teherana bila "opasna“. Dvojica čelnika razgovarala su i o potencijalnim projektima u gospodarskom i energetskom sektoru te izrazila namjeru da nastave zajedničke inicijative u tim područjima. Osim razgovora o gospodarstvu i ratu u Ukrajini, Putin je, s tri dana zakašnjenja, čestitao rođendan američkoj prvoj dami Melaniji Trump i istaknuo njezin doprinos povratku kućama djece raseljene tijekom rata.

Trenutno nije zakazan poziv između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali to se može promijeniti "u svakom trenutku", rekao je izvor blizak predsjedničkom uredu za Kyiv Independent. Govoreći iz Bijele kuće, Trump je potvrdio kako je razgovarao s Putinom.

"Razgovarao sam o nekoliko različitih tema, uglavnom o Ukrajini, i imali smo vrlo dobar razgovor. Mislim da ćemo relativno brzo doći do rješenja. Nadam se. Mislim da bi on želio vidjeti rješenje, mogu vam reći, i to je dobro“, rekao je Trump pa kazao da mu je Putin ponudio pomoć s Iranom. No, Trump je istaknuo da bi radije vidio Rusiju uključenu u okončanje rata protiv Ukrajine. "Mislim da je bio spreman sklopiti dogovor već prije nekog vremena. Mislim da su neki ljudi otežali da on sklopi dogovor“, rekao je govoreći o Putinu, ne objašnjavajući tko je otežao mirovni proces.