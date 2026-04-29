ČUO SE S TRUMPOM

Razgovarali o ratovima, ali i o Melaniji: Putin joj je uputio posebnu poruku

Dora Taslak
29.04.2026.
u 22:00

Dvojica čelnika razgovarala su i o potencijalnim projektima u gospodarskom i energetskom sektoru te izrazila namjeru da nastave zajedničke inicijative u tim područjima

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin oko sat i pol su razgovarali telefonom o nizu aktualnih tema. Kako prenosi Mezha, Putinov pomoćnik naveo je kako je ruski čelnik obavijestio Trumpa o spremnosti Rusije na privremeno primirje s Ukrajinom na Dan pobjede koji Rusija slavi 9. svibnja. Trump je, prema navodima iz Rusije, podržao taj prijedlog. 

Putin je pak podržao Trumpovu odluku o produljenju primirja na Bliskom istoku s Iranom i izjavio da bi kopnena operacija protiv Teherana bila "opasna“. Dvojica čelnika razgovarala su i o potencijalnim projektima u gospodarskom i energetskom sektoru te izrazila namjeru da nastave zajedničke inicijative u tim područjima. Osim razgovora o gospodarstvu i ratu u Ukrajini, Putin je, s tri dana zakašnjenja, čestitao rođendan američkoj prvoj dami Melaniji Trump i istaknuo njezin doprinos povratku kućama djece raseljene tijekom rata.

Trenutno nije zakazan poziv između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, ali to se može promijeniti "u svakom trenutku", rekao je izvor blizak predsjedničkom uredu za Kyiv Independent. Govoreći iz Bijele kuće, Trump je potvrdio kako je razgovarao s Putinom. 

"Razgovarao sam o nekoliko različitih tema, uglavnom o Ukrajini, i imali smo vrlo dobar razgovor. Mislim da ćemo relativno brzo doći do rješenja. Nadam se. Mislim da bi on želio vidjeti rješenje, mogu vam reći, i to je dobro“, rekao je Trump pa kazao da mu je Putin ponudio pomoć s Iranom. No, Trump je istaknuo da bi radije vidio Rusiju uključenu u okončanje rata protiv Ukrajine. "Mislim da je bio spreman sklopiti dogovor već prije nekog vremena. Mislim da su neki ljudi otežali da on sklopi dogovor“, rekao je govoreći o Putinu, ne objašnjavajući tko je otežao mirovni proces.
rat u Ukrajini Melania Trump Donald Trump Vladimir Putin

Avatar Čoban..
Čoban..
22:05 29.04.2026.

Car se upucava Melaniji 😃

MT
Ma_tt
22:38 29.04.2026.

Putin izvlači Trumpa ,časno iz blata u koji je upao na Bliskom istoku...Amerika je izgubila rat doli kao najača pomorska sila na svijetu.Nije uspila zauzet Hormuški tjesnac....Ovdje se puno toga dogadja kad je Iranski, ministar rekao ja zahvalan do neba sto imamo takog saveznika ka Rusiju....Što znaci da bi Rusija mogla imati veliku kontrolu nad Bliskim istokom..

CH
chemica
22:27 29.04.2026.

Ovo je bolesno. Dva urušavajuća carstva sa svojim potkapacitiranim carevima. Za jedno još ima nade, dok će drugo nesmjenjivi krvoločni diktator odvesti za sobom u pakao. A tko će ga znat, možda ga Rusi uspiju maknuti taman na vrijeme, prije nego što postane prekasno. Streljački vod, vješala. bajunet...Za spas vlastite nacije je ama baš svaka metoda civilizacijski prihvatljiva.

POTPUNI RASPAD U KONGRESU

Trumpov miljenik bjesnio, vikao na zastupnike i bježao od odgovora: 'Gledati ovo je zastrašujuće'

Na kraju analize Holly Baxter zaključuje da je saslušanje pokazalo Hegsetha kao defenzivnog i nestabilnog dužnosnika koji teško podnosi ozbiljno propitivanje te izbjegava govoriti o konkretnim posljedicama svojih odluka. Iako je dio javnosti, piše autorica, možda uživao gledajući njegov neugodan nastup, šira slika je mnogo ozbiljnija: riječ je o čovjeku koji vodi Pentagon u vrijeme velikih globalnih kriza.

