Gattuso tvrdi da su oštećeni za penal. Pitali ga je li to namjerno da se Hajduk izbaci iz utrke, evo što je odgovorio

Trener Hajduka Gennaro Gattuso prokomentirao je remi s Istrom (1:1) na Poljudu u 13. kolu SuperSport HNL-a.

- Znali smo da nas čeka ovakva utakmica, teška, kao što sam naglasio u najavi utakmice. Istra napada u dubinu, igraju na brzinu. Moja momčad je odigrala dobru utakmicu - rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso, prenosi Dalmatinski portal.

O suđenju je rekao:

- Ne volim pričati o sucima. Normalno je da oni griješe, kao i mi treneri, i igrači, ali...Ne mogu shvatiti da je u prvih 20 minuta svirano 15 prekršaja, a tek tada se dodijelio prvi žuti karton. Nije mi jasno kako se nije sviralo očito povlačenje za dres Darija Melnjaka. Nakon utakmice četvrti sudac i VAR sudac su mi rekli da je za njih to penal. Nogomet je spektakl, ovo su odluke protiv nogometa i 25.000 naših navijača. Hajduk kao veliki klub zaslužuje poštovanje. Kada se dođe na ovaj stadion suci to moraju poštovati. Trebao se nama svirati penal, a onda ćemo vidjeti kako bi se rasplela utakmica. Pitao sam glavnog suca zašto nije penal, on mi to nije znao objasniti.

Radi li se to namjerno da se Hajduk izbaci iz utrke za naslov?

- Ne, ne bih tako rekao. Ne želim plakati. Ali, penal na Melnjaku je čist. Četvrti sudac mu kaže da ide gledati, zove ga VAR...Ne želim vjerovati da postoje ljudi koji žele naštetiti klubu. Idemo dalje.

Jesu li igrači poput Trajkovskog i Bambe za Hajduk?

- Nećemo se spuštati na tu razinu, kafanskih ćakula. Slažem se da su Trajkovski i Bamba mogli biti bolji. Benhraou je ušao i zabio gol. Neće lijepiti etikete našim igračima. Odigrali smo dobru utakmicu. Svi igrači koji su u rosteru imaju moju maksimalnu podršku.

Nakon utakmice je okupio igrače na terenu, što im je rekao?

- Kada vidiš ovakvu predstavu, ne mogu ne podržati igrače. Svi su znojem natopili dres. Čim vidim zalaganje, normalno je da ih okupim na centru i dam im maksimalnu podršku. Ova se momčad uvijek bori i daje sve od sebe na terenu. Ima prostora za napredak u našoj igri.