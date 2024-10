Gattuso progovorio na hrvatskom: Ne smijemo od njega raditi zvijezdu, on još nije nigdje

U posljednjem susretu devetog kola HNL-a nogometaši Hajduka su na Poljudu svladali Šibenik 4-0 (2-0) čime su stigli na prvo mjesto ljestvice. Hajduk je žestoko zakoračio prema tri boda nakon samo sedamnaest minuta igre. U drugoj je Ivan Rakitić zabio za 1-0, svoj premijerni gol u dresu Hajduka, dok je u 17. na 2-0 povećao Bruno Durdov. U nastavku su strijelci bili Anthony Kalik u 62. i Marko Livaja koji je u 88. zaključio ovaj ogled.

Šestu je pobjedu tako upisao Hajduk i ona ga je dovela na prvo mjesto ljestvice. Splićani imaju dva boda više od Rijeke i Dinama. Šibenik je ostao na petom mjestu.

- Utakmica u kojoj smo dominirali od prve minute, nije bila jednostavna, a ono zbog čega sam zadovoljan više od svega je naša igra bez lopte. Ovo je velika pobjeda, nakon devet utakmica smo prvi nadam se da nas entuzijazam neće obuzeti te da ćemo ostati na zemlji i nastaviti ponizno raditi. Sve zasluge idu apsolutno mojoj ekipi - rekao je Gennaro Gattuso nakon utakmice.

VEZANI ČLANCI:

- Bruno Durdov je odigrao još jednu veliku utakmicu, ali za mene godine ne vrijede u nogometu. Onaj tko je najbolji igra, onaj tko zaslužuje će biti u prvih 11. On ima samo 16 i pol godina te ne smijemo učiniti od njega odmah veliku zvijezdu da se ne umisli i poleti previsoko. On je još uvijek mlad igrač, treba još puno volje, karaktera i truda da postane veliki igrač, a ja ću se potruditi da to tako bude -smatra Talijan.

- Svidjelo bi mi se naučiti ovaj jezik, no jako je težak. Znam par riječi poput ‘Ajme‘, neke psovke, ‘Dobro jutro‘, ‘Dobar dan‘. Nije baš da razumijem sve, trudim se i često pratim intuiciju koja mi govori u kojem će smjeru ići vaša pitanja - zaključila je ikona Milana.