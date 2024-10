Gattuso otkrio zanimljiv detalj pa poručio: 'Da nije bilo tog čovjeka, nikad ne bi došao u Hajduk'

Ove nedjelje je, prvi put nakon više od godinu dana, na rasporedu derbi Dalmacije. Hajduk i Šibenik će u sklopu devetog kola HNL-a na Poljudu od 18 sati i 30 minuta (MaxSport 1) odmjeriti snage. Bijeli su veliki favorit u ovom dvoboju, zasad nemaju poraza u osam prvenstvenih utakmica te imaju 18 bodova na kontu, dok je Šibenik kao novi prvoligaš prilično dobro ušao u sezonu s tri pobjede, dva remija i tri poraza, odnosno 11 bodova nakon osam kola.

Što se tiče međusobnih omjera, dominacija je na strani Hajduka. Uoči 58. ligaškog ogleda ovih momčadi Hajduk je na brojci od 41 pobjede, deset dvoboja je završilo bez pobjednika dok je Šibenik slavio sedam puta. Računajući i ostale natjecateljske utakmice tijekom povijesti, dva dalmatinska kluba igrala su 85 utakmica; Hajduk ima 59 pobjeda, Šibenik 11, a 15 utakmica okončano je remijem. U posljednjih sedam okršaja Šibenik ne zna za pobjedu protiv bijelih, a u svakoj od posljednje četiri Hajduk je pobijedio.

Međutim, trenera Hajduka Gennara Gattusa ove statistike neće uljuljati u lažnu sigurnost.

– Utakmica koja je sve samo ne lagana. Momčad su koja se dobro brani. Imaju dvije-tri stvari koje su jako dobro razvili. Moramo biti jako oprezni s njihovom tranzicijom, vide se da jako dobro slijede svog trenera. Ne smijemo misliti da će utakmica biti laka. Lako je trčati kada igraš protiv Dinama i Rijeke, ali želim isto to vidjeti protiv Šibenika, da se na svaku loptu ide kao da je zadnja. Od svoje momčadi tražim maksimalan pristup. Utakmica je bitna i radi kontinuiteta; ne pobjeđivanja, već volje i mentaliteta. Idemo u rat, bitku... Nismo bolji od njih, ne smijemo tako razmišljati – rekao je na Talijan na najavnoj konferenciji, na kojoj je otkrio i zanimljiv detalj oko bivšeg sportskog direktora Nikole Kalinića:

– Svaki dan se čujem s Nikolom. Družimo se. Svaki tjedan ručamo s obiteljima, u mojoj ili njegovoj kući. Rekao sam već puno puta, da nije bilo Nikole, ja u Hajduk ne bih došao. Uvjerio me da dođem ovamo. Njemu i dalje ova situacija loše pada, ali siguran sam da je najveći navijač Hajduka. Imam dobar odnos i s novim direktorom Françoisom Vitalijem. S Nikolom razgovaram o svemu, ne samo o Hajduku. On mi daje dodatan poticaj da treniram ovu momčad.

Dvoboj je najavio i trener Šibenika Mario Carević.

– Hajduk je doma stvarno uvjerljiv, u odličnoj je formi. No, imamo ideju kako bismo ih mogli zaustaviti. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Livaja, za mene je on najbolji igrač lige. Teško ga je čuvati, raznovrstan je i daje u golovima i realizaciji. Daš li Rakitiću prostor, ima ideju kakvu dugo nisam vidio, taj međulinijski pas i dijagonala iz koraka od 70 metara. Dobri su u prvoj fazi s Lučićem, koji dobro igra nogomet, te Krovinovićem i Raketom koji se spuštaju. S Durdovom i Hrgovićem dobili su dinamiku i energiju, što je nedostajalo s drugim igračima. Imaju dobar balans u momčadi. Međutim, vjerujem u svoje momke. Moramo biti pravi i koncentrirani do kraja kako bismo eventualno nešto izvukli – istaknuo je strateg Šibenčana.