Đalović nakon kiksa Rijeke: Ta mi je sudačka odluka neshvatljiva, malo je čudno

Nogometaši Rijeke remizirali su sa Šibenikom (1:1) u 25. kolu SuperSport HNL-a i tako omogućio Hajduku da pobjedom u nedjelju nad Goricom preuzme prvo mjesto.

– Upozoravao sam cijelo vrijeme na razmišljanje da ćemo ovo lako dobiti, znao sam da Šibenik ima kvalitetu jer su to pokazali u prethodnim utakmicama. Čestitam im na bodu, primili smo naivno gol, a onda u nastavku dali sve od sebe, pokušavali, ubacivali napadače… Na kraju nas nije nagradilo drugim pogotkom, ali što je tu je, idemo dalje spremati se za nedjeljnu utakmicu - rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.

Trener Rijeke, zajedno sa stožerom, pokušavao je sve, radio zamjene, mijenjao formaciju…

– Što je nedostajalo? Drugi pogodak. Da je Čop mogao od početka… Ali napravio je samo jedan trening pa smo riskirali s njim. Imali smo 16-17 udaraca, no nismo uspjeli zabiti. Treba raditi dalje i spremiti se za nedjeljnu utakmicu.

Đalović se dotaknuo i suđenja Igora Pajača.

- Ako me pratite, znate da ne komentiram suđenje. Nema alibija, ne tražim ništa i ne znači da bismo zabili da je bilo još vremena. Ali neshvatljivo mi je da je nadoknada bila samo četiri minute nakon crvenog kartona i svega. Samo to, odgovorili su da su štopali vrijeme i to je to. Ne kukam, trebali smo riješiti utakmicu ranije, ali mi je ta nadoknada malo čudna.

Istaknuo je Đalović da se fokus odmah okreće na iduću utakmicu i sraz s Hajdukom.

– Rekao sam i prije ove utakmice da nam je Šibenik jako bitan jer i ova utakmica nosi tri boda. Sada se okrećemo Jadranskom derbiju, igramo protiv Hajduka. Očekujem da se izdignemo iz ove situacije, iako ništa nije tragično, te da odigramo pravu utakmicu kako bismo pobijedili Hajduk - zaključio je Radomir Đalović.