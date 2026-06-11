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oštećena ulazna vrata

Upozorenje iz zagrebačkog kvarta: 'Lopovi nam operiraju po zgradama, provjerite ulaze!'

Provala
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
11.06.2026.
u 07:00

Oštećena ulazna vrata zgrade u Španskom potaknula su upozorenja susjedima da provjere svoje ulaze i obrate pozornost na sumnjive osobe

Stanari zagrebačkog Španskog upozorili su susjede na mogući pokušaj provale u stambenu zgradu u Ulici Drage Gervaisa. Fotografije oštećenih ulaznih vrata objavljene su u Facebook grupi "Zakaj volim Špansko“, uz tvrdnju da su vrata najvjerojatnije oštećena tijekom noći ili u ranim jutarnjim satima. – Pokušaj ili obijena ulazna vrata u Ulici Drage Gervaisa. Provjerite svoje zgrade, ovo se dogodilo noćas ili rano ujutro. Vrlo očito pajserom ili nečim sličnim. Ako je netko vidio nešto sumnjivo neka javi. Lopovi su nam u kvartu i očito operiraju ili planiraju – napisao je autor objave. Dodao je kako se vrata trenutačno ne mogu zatvoriti zbog nastalog oštećenja.
Ključne riječi
krađa Špansko Zagreb

Komentara 1

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SE
Serđo23
07:31 11.06.2026.

Ti lopovi su strani državljani ! Dobro se zna o kome se radi !

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