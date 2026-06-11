Upozorenje iz zagrebačkog kvarta: 'Lopovi nam operiraju po zgradama, provjerite ulaze!'

Stanari zagrebačkog Španskog upozorili su susjede na mogući pokušaj provale u stambenu zgradu u Ulici Drage Gervaisa. Fotografije oštećenih ulaznih vrata objavljene su u Facebook grupi "Zakaj volim Špansko“, uz tvrdnju da su vrata najvjerojatnije oštećena tijekom noći ili u ranim jutarnjim satima. – Pokušaj ili obijena ulazna vrata u Ulici Drage Gervaisa. Provjerite svoje zgrade, ovo se dogodilo noćas ili rano ujutro. Vrlo očito pajserom ili nečim sličnim. Ako je netko vidio nešto sumnjivo neka javi. Lopovi su nam u kvartu i očito operiraju ili planiraju – napisao je autor objave. Dodao je kako se vrata trenutačno ne mogu zatvoriti zbog nastalog oštećenja.
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Ti lopovi su strani državljani ! Dobro se zna o kome se radi !