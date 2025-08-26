Franka je peta u Europi i deseta na svijetu: 'Idem korak po korak do sna i Olimpijskih igara'

Franka Vidović, hrvatska skvoš reprezentativka, ovih je dana u punom sportskom zamahu i s razlogom skreće pozornost javnosti diljem Europe – pa i svijeta. Nakon što je prije dva tjedna bila deseta na Svjetskim igrama u kineskom Chengduu, Franka je osvojila sjajno peto mjesto na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Ovi rezultati nisu slučajnost. Franka je već neko vrijeme među najtalentiranijim mladim igračicama Europe, a sada pokazuje da je spremna za veliku scenu. S obzirom na to da je skvoš nedavno uvršten na program Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., Franka s pravom sanja svoje mjesto pod olimpijskim svjetlima.

– Radim naporno svaki dan i ova natjecanja samo su mi dodatna motivacija. Los Angeles 2028. nije samo san, nego cilj kojemu idem korak po korak – rekla je Franka.

Vedran Švonja, trener hrvatske reprezentacije, dodao je:

– Izuzetno smo zadovoljni i ponosni na peto mjesto. Ali oduvijek ističemo važnost sustavnog rada jer je ovakav rezultat produkt svih uključenih u rad – Franke, roditelja, trenera, Hrvatskog skvoš saveza, Sportskog saveza Grada Zagreba i Hrvatskog olimpijskog odbora, koji od samog početka Frankine karijere guraju priču koja se činila nemogućom.

Franka trenutačno studira i igra squash u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje nastupa u najjačoj studentskoj ligi na svijetu, ali njezina ljetna baza i dalje je Zagreb.