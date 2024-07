Francuska zvijeda osvojila dva zlata iste večer! Pao je i svjetski rekord

Peti dan plivačkih natjecanja na Olimpijskim igrama u Parizu donio je i prvi svjetski rekord u bazenu La Defence, a postavio ga je 19-godišnji Kinez Zhanle Pan na 100 metara slobodno, dok je briljirao i domaći predstavnik 22-godišnji Leon Marchand osvojivpi zlata na 200 metara leptir i 200 metara prsno. Mlan Pan deklasirao je konkurenciju u finalu, krenuo je sa starta kao ispaljen iz topa te na cilj stigao s vremenom 46.40 sekundi, čak 40 stotinki brže od dosadašnjeg svjetskog rekorda kojega je postavio prije pet mjeseci na Svjetskom prvenstvu u Dohi.

Koliko je Pan bio dominantan pokazuje kako je ostavio konkurenciju za više od sekunde, srebro je sa 47.48 osvojio zlatni iz ove disciplini s posljednjih dvaju OI Australac Kyle Chalmers (26), dok je do brone stigao Rumunj David Popovici (20), zlatni s dvostruko duže dionice otprije 24 sata.

Jedna od najvećih zvijezda Igara u Parizu već sada je zasigurno domaći plivač Leon Marchand koji je u srijedu ostvario nesvakidašnji pothvat, iste je večeri osvojio zlata na 200 metara leptir i 200 metara prsno, a do oba je naslova stigao s novi olimpijskim rekordima. Na 200m leptir u samoj je završnici pretekao svjetskog rekordera, branitelja naslova iz Tokija te svjetskog prvaka iz Budimpešte otprije dvije godine Mađara Kristofa Milaka (24). Na kraju je Marchand rub bazena dotaknuo s vremenom 1:51.21, a Milak u vremenu 1:51.75. Broncu je sa 1:52.80 osvojio mladi, 19-godišnji Kanađanin Ilja Harun.

Na 200m prsno Marchand je dominirao od starta do cilja te stigao do zlata s vremenom 2:05.85, gotovo sekundu ispred branitelja naslova iz Tokija Australca Zaca Stubblety-Cooka koji je osvojio srebro sa 2:06.79. Broncu je sa 2:07.90 osvojio Nizozemac Caspar Corbeau (23). Marchand je sada na tri zlata u parizu, ima i naslov sa 400m mješovito.

Kod plivačica su održana dva finala, a zltata su osvojile velike zvijezde, Šveđanka Sarah Sjoestroem na 100 metara slobodno te Amerikanka Katie Ledecky (27) na 1500 metara slobodno. Sjoestroem je u zadnji čas odlučila nastupiti na 100m slobodno, a to se pokazalo odličnim, u finalu je osvojila zlato sa 52.16 sekundi, za 14-rostruku svjetsku i 17-rostruku europsku prvakinju iz velikih bazena ovo je drugo olimpjsko zlato, prvo je osvojila na 100m leptir prije osam godina u Rio de Janeiru. Srebro je sa 52.29 osvojila Amerikanka Tori Huske (21), kojoj je ovo treća medalja u Parizu, nakon zlata na 100m leptir i srebra iz štafete na 4x100m slobodno, dok je Honkonžanka Siobhan Bernadette Haughey (26) stigla do bronce sa 52.33. Za nju je ovo druga bronca u Parizu, nakon 200m slobodno, no to je pad u odnosu na Tokio prije tri godine kada je bila srebrna u obje te discipline.

Ledecky se potvrdila kao "kraljica" dugih pruga, ona je u utrci na 1500m slobodno stigla do svog osmog olimpijskog zlata obranivši tako naslov u toj disciplini iz Tokija. Usto ima i tri zlata na 800m slobodno te zlata na 200m, 400m i 4x200m iz Rija. Do novog zlata je stigla praktički u solo-utrci i s vremenom 15:30.02, 10.33 sekundi ispred srebrne Francuskinje Anastasije Kirpičnikove, odnosno 11.14 ispred brončane Njemice Isabel Gose.