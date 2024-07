Srpski džudaš odbija priznati poraz: 'Ovo je uništen sport. Nisam izgubio, to je sudačka kontrola'

Srpski predstavnik u džudu na Olimpijskim igrama u Parizu, Nemanja Majdov, ispao je u osmini finala od grčkog džudaša Theodorosa Tselidisa. Od sudaca je dobio tri kazne, što u džudu znači automatski poraz. Nakon što je označen kraj meča, Majdov se rasplakao. Nije se želio nakloniti protivniku što je važna tradicija ovoga sporta. Zatim je žestoko izvrijeđao suce na društvenim mrežama.

"Jesu li vam to te vrijednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratit će vam se svaka suza, go**a sotonistička. Jedino tako me i možete zaustaviti, klošari. Džudo je uništen i popišan sport. Sto posto sudačka kontrola ishoda meča. Prođe onaj koji se sagne i koji im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi ne treba, smećari nesretni", napisao je Majdov.

"Četiri godine nas nabijaju, 15 kvalifikacija, šutiš da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika. Pošalji ga kući dok se još nije ni zagrijao. I vi novinari, nisam izgubio, nitko me nije porazio. To je malo teže izvesti. Diskvalificirali su me na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju sotonisti ti dopustiti da osvojiš", navodi Majdov pa zaključuje:

"Pišam im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim trošiti vrijeme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport. Nema nikakvog smisla." Majdov je bio svjetski prvak 2017. godine i europski prvak prošle godine. Drži ga se za jednog od najboljih džudaša svijeta i bio je među favoritima ovoga natjecanja.