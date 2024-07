Našu mladu nadu je inspirirala zlatna Barbara: 'Vidjela sam je i dobila želju. Sada sam pokazala da vrijedim'

Tako to biva u sportu, a naročito na Olimpijskim igrama. Dok evidentni kandidati za odličja otpadaju iz igre (teniski par Mektić/Pavić i trapaš Cernbogoraz) pod svjetla reflektora stupaju motivirani i mladi sportaši iz drugog plana.

A jedan takav je svakako džudašica Katarina Krišto koja se postala hrvatskom senzacijom dana. Naime, s tri pobjede i dva velika skalpa, 22-godišnja Kaštelanka probila se u finalni blok. Točnije u polufinale najveće svjetske sportske pozornice za takozvane male sportove.

Sjećamo se suza iz Zagreba

A sjećamo se dobro njenih suza s ovogodišnjeg Prvenstva Europe u Zagrebu. Malo joj je nedostajalo da se domogne odličja pa je onaj osjećaj "tako blizu a tako daleko" bio još intezivniji. No, baš zahvaljujući tome na Olimpijske igre je otišla dodatno motivirana pokazavši da je velika lavica u malom pakiranju (63 kg).

Nakon što je u prvom kolu pobijedila Nadiu Mitchiko Guimendego iz Centralnoafričke Republike (na dva wazarija), Krišto je u osmini finala priredila pravo iznenađenje. Naime, nakon sjajne taktičke borbe Japankom Mikom Takaichi, Katarina je u produžetku (na zlatni bod), nakon dodatne tri i pol minute, za wazari bacila favoriziranu suparnicu.

No, nije tu ova silno borbena cura stala. Štoviše, u sljedećem je kolu na ipon bacila Korejku Kim Jisu koja je pak, u borbi prije, izbacila svjetsku prvakinju Nizozemku Joanne van Lieshout. A za pobijediti bilo koga u četvrtfinalu Olimpijskih igara na ipon treba imati hrabrosti. Jer, upustiti se u takav rizik (a tu uvijek prijeti i opasnost od kontre) jest hrabrost. No, kada imate svoj dan onda se ničega ne bojite.

- Nadam se da će se ovo nastaviti. Nešto pojesti, ohladiti glavu i nastaviti istim tempom - kazala je Katarina nakon što je skinula dva skupocjena skalpa ali prije finalnog bloka u kojem se odlučivala njena medaljaška sudbina.

- Ništa se nije dogodilo. Tako ću pristupiti. No, borbu za medalju imam kako god.

Tijekom dana, male stvari odlučivale na čiju će stranu pobjea.

- To su sve vrhunske džudašice i doista sitnice odlučuju. Fala Bogu, uspjela sam danas pokazati da i ja vrijedim i da mogu biti malo strpljivija i malo pametnije no što inače znam srljati.

Ono što je velika razlika u priči od Katarine i njena trenera Josipa Barića iz Dalmacijacementa u odnosu na japansku priču jest u logistici:

- Japanka ima tri trenera, pet sparing-partnerica, a ja sam ovdje došla sama sa svojim trenerom. A ja dolazim iz malih Kaštela no pokazali smo da se radom može puno napraviti.

Kate je tijekom dana imala jaku obiteljsku podršku.

- Došli su i otac i mama.

Katarina Krišto još je jedna vrhunska sportašica iz nadarene splitske regije. Članica je Judo kluba Dalmacijacement iz Kaštel Sućurca, a predstavlja još jedan dokaz da studij i vrhunski sport idu zajedno. Studentica je dentalne medicine i od toga će jednog dana živjeti, no dovoljno je mlada da joj i džudo nešto materijalnoga donese. Naročito ako se nastavi ovako boriti kao što se borila ovog utorka u Parizu.

Prvakinja Europe U-21

Od dosadašnjih sportskih rezultata valja joj istaknuti zlato na Prvenstvu Europe do 21 godinu te dvije mlađeuzrasne bronce (SP do 18 godina i SP do 21 godinu). Na Prvenstvu Europe u Zagrebu osvojila je peto mjesto, no još su neki ovogodišnji rezultati najavili da bi mogla biti konkurentna i na Olimpijskim igrama. A to su, prije svega, prvo mjesto na Grand Slamu u Kazahstanu, drugo mjesto na Grand Slamu u Parizu i treće mjesto na Grand Slamu u Antalyji.

- Moja prva spoznaja Olimpijskih igara bila je 2016. kada je Barbara Matić nastupala na Olimpijskim igrama u Riju. Imala sam tada 14 godina i tada sam prvi put to pratila i dobila želju da bih i ja voljela tako. Zahvalna sam svima koji su me gurali na sve moguće načine, od obitelji do klupskih kolegica - ispričala je Katarina.