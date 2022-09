Francuska nakon velike drame i produžetaka svladala Tursku

Košarkaši Francuske izborili su plasman u četvrtfinale EuroBasketa nakon što su u Berlinu u susretu osmine finala nakon produžetaka pobijedili Tursku sa 87-86.

Bila je to utakmica u kojoj je Francuska povela sa 16 razlike, Turska je potom velikim preokretom stigla do +8, imala je i četiri koša prednosti 19 sekundi prije kraja. No Francuska je izjednačila, a potom u produžetku stigla do pobjede i plasmana u četvrtfinale u kojem će igrati protiv pobjednika susreta Srbija - Italija.

Francuska je odlično otvorila susret, povela je 9-2, pa 13-4, a na koncu prve četvrtine vodila je 18-11. U drugoj četvrtini Francuzi su vodili i sa 16 razlike (31-15), no Turska je do poluvremena smanjila na osam koševa minusa (35-43).

Treća četvrtina je donijela nevjerojatan preokret. Turska je od -11 (38-49), stigla do čak +8 (57-49) napravivši seriju 19-0. Turska je taj dio dobila sa 22-6 i u zadnju četvrtinu ušla s vodstvom 57-49.

U posljednjoj četvrtini gledali smo pravu dramu. Francuska je izjednačila na 66-66, da bi minutu prije kraja povela sa 73-72. Turska potom radi seriju 5-0 i 19 sekundi prije kraja imala je velikih 77-73. Francuska je košem Thomasa Heurtela 13 sekundi prije kraja smanjila, potom je Cedi Osman promašio oba slobodna bacanja, da bi Rudy Gobert zakucavanjem dvije sekunde prije kraja izborio produžetak.

U dodatnom dijelu igre Francuzi su imali inicijativu, poveli su 83-79, a minutu i 20 prije kraja sa 87-82. Turska je odgovorila sa četiri uzastopna poena, imala je i zadnjih 12 sekundi za pobjedu, ali nije uspjela izvesti šut.

Francusku je do pobjede predvodio Gobert sa 20 koševa i 17 skokova, dok su Thomas Heurtel i Evan Fournier zabili po 13 koševa. Fournier je dodao šest skokova i tri asistencije, dok je Heurtel imao četiri skoka i sedam asistencija.

U turskim redovima najefikasniji je bio Bugrahan Tuncer sa 22 koša pri čemu je pogodio šest trica iz 10 pokušaja. Furkan Korkmaz je dodao 18 koševa.

U subotu su na rasporedu još tri susreta osmine finala, a sastaju se Slovenija - Belgija, Njemačka - Crna Gora, te Španjolska - Litva.

Preostala četiri para na rasporedu su u nedjelju. Program otvaraju Ukrajina i Poljska u podne, Hrvatska protiv Finske igra u 14.45, a zatim slijede utakmice Srbija - Italija (18.00) i Grčka - Češka (20.45).