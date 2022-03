FOTO Veličanstvena atmosfera i konačno bez mjera: Hrvatski nogomet ovo zaslužuje puno češće!

Zbog silnih pravila i mjera svi smo u protekle dvije godine skoro pa i zaboravili koliko je dobar osjećaj imati pune tribine u domaćem nogometu. Derbi Hajduka i Dinama nije samo bio uveličan zbog samih aktera, već i zbog vatrenog i gromoglasnog ambijenta na dupkom ispunjenom Poljudu, ali i u Splitu općenito.

Nakon 12 sati kada su se ispile prijepodnevne kave, centar Splita se počeo puniti rapidnim tempom. Do 14 sati već su riva i kultna Marmontova ulica koja vodi do stadiona bile totalno ispunjene i teško je uopće bilo prolaziti. Od žestokih pripadnika Torcide, preko najmlađih Hajdukovih navijača i njihovih roditelja, djevojaka i momaka, pa sve do onih najstarijih, svaka pora splitskog života je htjela osjetiti najelektriziraniju utakmicu Prve HNL u posljednje tri-četiri godine, ako ne i više. Bez ikakvog pretjerivanja, od samog početka dana pa sve do završetka utakmice vibra je bila intenzivna i prava nogometna kao kod utakmica engleske Premier lige, i to onih najvećih.

U tom je pogledu najljepši trenutak bila Torcidina fascinantna koreografija koja se prožela cijelom sjevernom tribinom na početku susreta. Atmosferu nije uspjela pokvariti ni pirotehnika, ni Torcidino kamenovanje Dinamovog autobusa uoči susreta, ni BBB-ovo paljenje stolaca na tribini, jer kad ovako enorman broj ljudi prisustvuje nogometnom događaju, donekle je i za očekivati da će se pronaći koja negativna iznimka. No, takvi ni ne zaslužuju pažnju.

Utrka za naslov među momčadima u HNL-u i dalje ima svoja četiri kandidata, ali što se tiče navijačke podrške Hajduk je ove sezone ipak na jasnom prvom mjestu. Međutim, to nikako ne umanjuje podršku od oko 1500 BBB-ovaca koji se nakon ovog susreta 'nemaju sramit' kaj' jer su se unatoč velikom brojčanom nedostatku u odnosu na Torcidu potrudili i bili glasni, a svojom su koreografijom i skandiranjem za Ukrajinu u jednom trenutku ujedinili sve prisutne na tribinama.

Kako je utakmici htio nazočiti ogroman broj i jednih i drugih navijača, tako su na Poljudu u svečanoj loži bila i mnoga važna imena hrvatskog nogometa, između ostalih izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, bivši izbornik i igrač Hajduka Slaven Bilić te predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Zaključak nije kompliciran; da je barem svaki derbi ovako ukrašen! Ako pratite HNL posljednjih nekoliko godina, dobro znate da je naša liga to svojom kvalitetom i više nego zaslužila. A kad nogomet dobije ovakvu scenografiju, onda je i kvaliteti i relevantnosti natjecanja lakše doći do izražaja.