FOTO Procurila snimka na kojoj nogometna zvijezda tjera djevojku na seks? Ono što se čuje je gadljivo

Mlada zvijezda Manchester Uniteda Mason Greenwood (20) našao se u središtu skandala. Naime, njegova djevojka Harriet Robinson na društvenim mrežama objavila je audiosnimke na kojima se čuje kako ju nogometaš tjera na seks, a uz to i niz fotografija na kojima se vide tragovi fizičkog zlostavljanja.

- Za sve koji žele znati što mi Mason Greenwood ustvari radi - napisala je Robinson uz fotografiju na kojoj se vidi njena razbijena usnica

Ono što se čuje na snimci zvuči odvratno i stravično:

"Digni noge", viče Greenwood.

"Neću se seksati, Masoneee", odgovara Robinson, na što nogometaš dodaje:

"Šuti. Prestani pričati. Naravno da se želiš seksati sa mnom".

.Nažalost, djevojci mnogi ne vjeruju i govore da je sve iscenirala i da je modrice i ostale ozljede sama napravila ili nacrtala.

Čeka se još da se oglasi i sam klub te da odluči kakve će biti posljedice za njihovog nogometaša. Mnogi očekuju strogu suspenziju, no ostaje za vidjeti i što će biti dalje s cijelim slučajem i tko govori istinu.

Mason Greenwood forcing his ex girlfriend to have sex with him recorded… this is genuinely sickening to hear pic.twitter.com/t5hkvfv4HJ — ً (@erlingtxt) January 30, 2022

All her posts from her insta have been deleted in the past 5minutes. Horrific. pic.twitter.com/HRJxh14zfX — Bradley Moore (@BradleyMoore95) January 30, 2022