FOTO Prepoznajete li ga? Bio je vrhunski sportaš pa došao 180 kg u godinu dana!

Stigao je u NBA 2017. godine, a sada ga njegovi obožavatelji ne mogu prepoznati. Naime, Caleba Swanigana je Portland odabrao kao 26. pick za njihovu momčad, no onda je u veljači 2019. bio je tradean u Sacramento Kingse, ali ni tamo se nije usrećio.

Premješten je nakon toga i u G Ligu u Stockton Kingse, a u siječnju 2020. je opet vraćen u Portland. Za Blazerse je prošle godine odigrao 20 utakmica i upisivao u prosjeku 13.3 minute i tri poena po susretu.

Sada su mu Blazersi raskinuli ugovor, a on se opustio i odustao. čini se, od svoga sna. 'Nabacio' je 60 kilograma i igleda neprepoznatljivo. Vratio se problemu koji ga je mučio cijeli život - upravo višku kilograma. Uhvaćen je dok je išao na sud u Indiani jer je ondje morao zbog optužbi za posjedovanje marihuane.

Tek su mu 24 godine, a izgled mu se s dodatnih 60 kilograma u samo godinu dana toliko promijenio da se obožavatelji pitaju je li sve u redu s njegovim zdravljem. Kako piše u opisu fotografije, vjerojatno ima više od 180 kilograma.

Really hope Caleb Swanigan is all right, this is scary... he was in the NBA just last year pic.twitter.com/lzm28di3Kt