FOTO Neprepoznatljiva je: Protivnici je promijenila osobni opis

Španjolska boksačica Miriam Gutierrez (38) je prije nekoliko dana u SAD-u pretrpjela i drugi poraz u 16. meču nakon što je izgubila od Amande Serrano.

No, da je to samo bio klasičan, težak poraz, bilo bi sve 'normalno'. No - nije.

Gutierrez je primila 233 udarca i to većinom ravno u glavu zbog čega joj je ista otekla kao da ju je izbo roj pčela. Nakon ovoga joj zasigurno treba nova osobna iskaznica, a jasno je to svakome tko je pogledao Instagram na kojemu je objavljena fotografija nakon borbe.

- Nadam se da ste uživali, ja jesam! Puno poštovanje mojoj suparnici, nevjerojatno je izdržljiva - napisala je Serrano koja je izgledala gotovo neokrznuto nakon meča.

Ozljede su joj takve da je Odjel za licenciranje i regulativu odredio medicinsku suspenziju što znači da je njezina karijera vjerojatno završila.