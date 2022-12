FOTO Messi pokazao što je radio s peharom, oduševljeni fanovi 'zapalili' Facebook reakcijama

Argentinski nogometaš Lionel Messi i službeno je najbolji ikad, nije to neka novost nakon što je argentinska desetka podigla i jedini pehar koji mu je nedostajao u prebogatoj karijeri. Svladavši Francusku u jednom od najspektakularnijih finala, Argentina je postala svjetski prvak, a osim toga Messi je proglašen za najboljeg igrača turnira.

Ludnica je mogla početi, a dobro je poznato koliko Južna Amerika voli i živi za nogomet pa je tako otkačeno slavlje počelo i u Kataru i u svlačionici, a prelilo se odmah i u sve gradove Argentine u čijoj je prijestolnici sinoć dočekana pobjednička reprezentacija u deliriju milijuna navijača.

Foto: MARIANA NEDELCU/REUTERS Soccer Football - Argentina team arrives to Buenos Aires after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 Fans gather outside the Association of Argentinian Football Headquarters as the Argentina team bus arrives REUTERS/Mariana Nedelcu Photo: MARIANA NEDELCU/REUTERS

Glavna zvijezda, Leo Messi, jutro nakon dočeka na kojem je bilo toliko vatreno da su igrači gotovo stradali na autobusu, ipak je javio kako je sve prošlo u redu. Potvrdio je to objavom na Facebooku gdje nasmiješen drži pehar pobjednika SP-a.

Sudeći prema tri fotografije koje je objavio, argentinski golgeter proveo je noć s peharom, a u opis objave napisao je "Dobro jutro". Te dvije riječi bile su dovoljne da milijuni Messijevih fanova širom svijeta "zapale" Facebook jer je objava u sat vremena skupila gotovo 4 milijuna lajkova i nekoliko stotina tisuća komentara.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA goalwart MARTINEZ Emiliano (ARG) causes a scandal after the Golden Glove Award, which he demonstratively holds in front of his abdomen. Game 64, FINAL Argentina - France 4-2 nE (3-3) on December 18th, 2022, Lusail Stadium Football World Cup 20122 in Qatar from November 20th. - 18.12.2022 ? Photo: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Ne želimo niti pomisliti što je s nagradom za najboljeg vratara učinio Messijev sunarodnjak Emiliano Martinez koji ju je pred cijelim svijetom pozicionirao ispred međunožja...