Najpoznatiji francuski list objavio popis najboljih izbornika, nitko nije očekivao poziciju koju je Dalić dobio

Francuski sportski list L'Equipe tijekom cijelog Svjetskog prvenstva pratio je nogometaše i izbornike u Kataru te ih ocijenjivao. Na kraju Mundijala sve su ocjene zbrojili te izračunali prosjek i objavili top ljestvicu igrača i izbornika. I dok je već poznato koji su igrači među najboljima, za što su uostalom dodijeljene i nagrade, ostalo je otvoreno pitanje o najboljim izbornicima.

Za razliku od nagrada za igrače koje je FIFA dodijelila samo onima koji su igrali finale, najbolji izbornik pravo je iznenađenje. Riječ je o Grahamu Arnoldu, izborniku Australije koji je za vođenje utakmica dobio ocjenu 6.75. Sljedeći je Japanac Hajime Moriyasu koji je ocijenjen sa 6.50, a hrvatski izbornik Zlatko Dalić je tek na osmom mjestu s prosječnom ocjenom 6.14.

Amazing to see Graham Arnold ranked by L'Équipe as the best manager of the World Cup. pic.twitter.com/JiBbxPRZxn