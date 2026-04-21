KULTNA GLUMICA

FOTO Tko bi rekao da Nives Ivanković ima 58 godina? U rijetkom izlasku pohvalila se mladolikim izgledom

21.04.2026.
u 16:20

Njezina odjevna kombinacija dodatno je naglasila mladolik izgled danas 58-godišnje glumice koja je cijelu večer provela u odličnom raspoloženju, s osmijehom razgovarajući s okupljenima

U splitskom HNK održani su 36. Marulićevi dani, priredba koja je privukla brojne uzvanike s domaće javne scene. Među njima posebnu je pozornost privukla kultna hrvatska glumica Nives Ivanković u rijetkom javnom pojavljivanju. Ona je za ovu priliku odjenula elegantnu crno-bijelu kombinaciju koja se sastojala od crne bluze uz koju su savršeno pristajale svijetle hlače.

Ova odjevna kombinacija dodatno je naglasila mladolik izgled danas 58-godišnje glumice koja je cijelu večer provela u odličnom raspoloženju, s osmjehom razgovarajući s okupljenima. Mogli bi ustvrditi sasvim prigodno njenom karakteru, s obzirom na to da se Ivanković u srca publike otisnula svojim talentom za komediju.

Podsjetimo, rođena Splićanka, diplomirala je glumu u Sarajevu. Televizijskoj publici ostala je u sjećanju po sporednim ulogama u serijama poput "Balkan Inc.", "Villa Maria" i "Bibin svijet", dok je značajniji trag ostavila kao Seka Odak u "Ruži vjetrova". Na kazališnim daskama nije ništa manje impresivna. Osim toga, briljirala je i u filmovima kao što su "Četverored" i "Vjerujem u anđele".

Sjećate li se Seke Odak? Evo kako se glumica koja ju je utjelovila mijenjala tijekom godina
1/23

Iako se povukla iz javnog života, Nives i dalje nastupa u kazalištu. Pandemiju je iskoristila za hobije poput vrtlarstva i restauracije namještaja. Radila je i na vlastitoj humorističnoj seriji "Ko je jamio, jamio je", koju je napisala, režirala i u kojoj bi trebala glumiti glavnu ulogu, no serija, nažalost još uvijek nije puštena u javnost, već samo postoji kao isječak na YouTubeu.

Godine 2019. u žestokoj je konkurenciji osvojila Večernjakovu ružu u kategoriji za najbolju glumicu. Nagradu joj je priskrbila uloga predsjednice Jelene Krsnik u hit-seriji Novine.

Jeste li znali da je Siniša Vuco autor ovog velikog Thompsonovog hita? Svi ga pjevaju na feštama
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
17:13 21.04.2026.

Pa i izgleda kao 58 godisnja osoba.

