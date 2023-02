FOTO Brončani iz 1998. zaplakali tijekom govora Ćirina sina: Štimac i Boban nisu sakrili emocije

Održana je komemoracija za preminulu legendu Miroslava Ćiru Blaževića u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Brojne poznate osobe došle su kako bi odale počast treneru svih trenera. Tu su, naravno, bili i članovi nezaboravne generacije iz Francuske 1998. godine koji nisu mogli suspregnuti emocije.

Došli su Igor Štimac koji je održao govor, Zvonimir Boban, Mario Stanić, Robert Prosinečki, Dario Šimić. Nisu mogli propustiti posljednji ispraćaj voljenog šefa s kojim su ispisali hrvatsku nogometnu povijest. Govor Ćirina sina Miroslava bio je najemotivniji, Štimac i Boban nisu mogli suspregnuti suze, dok je Mario Stanić pognuo glavu pogođen tugom zbog odlaska legendarnog trenera.

Foto: HRT screenshot

Foto: HRT screenshot

Kamera je uhvatila i Niku Kranjčara kojem je Ćiro bio jedan od prvih trenera i ubacio ga u seniorsku momčad Dinama.

– Zadnje dane govorio je da ga pustim da ode. I to je bila njegova želja. Otišao je svjestan do zadnjeg daha, otišao je u miru i spokojan. Ljubice, hvala ti što si bila tu za tatu do posljednjeg pogleda i što si dala tu dobrotu i cijelo svoje vrijeme. Ipak mislim da sad on tu negdje gore slaže svoju najdražu ekipu vatrenih i taj njegov pozitivan duh će živjeti uvijek i uvijek ćemo ga nositi. Jer tko je bio s Ćirom Blaževićem, njegovo srce bilo je ispunjeno. Vjerujem da je on sada tu negdje, htio bi da slavimo njegov život jer treba živjeti život kao što ga je živio moj otac. Tata, ponosan sam na tebe, živjet ćeš vječno i svi te volimo – rekao je Miroslav mlađi i rasplakao dvoranu Vatroslava Lisinskog.