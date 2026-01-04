Fiorentina slavila i pobjegla s dna ljestvice, Pongračić igrao cijelu utakmicu

Nogometaši Fiorentine svladali su pred svojim navijačima Cremonese s minimalnih 1-0, a pobjednički pogodak su postigli u sučevom dodatku u završnici nedjeljnog dvoboja 18. kola talijanske Serie A.

Strijelac je u drugoj minuti dodatka bio Moise Kean i tako donio "Violama" tek drugu ovosezonsku pobjedu.

Cijelu utakmicu u pobjedničkoj momčadi odigrao je hrvatski reprezentativac Marin Pongračić.

Fiorentina je s 12 bodova pobjegla s dna ljestvice, a bodovno se izjednačila s Veronom i Pisom, s time da Verona ima dvije utakmice manje. Cremonese je na 12. poziciji s 21 bodom.

Vodeći Milan ima 38 bodova, jedan više od Napolija koji je u prvom nedjeljnom dvoboju slavio s 2-0 na gostovanju kod Lazija. Trećeplasirani Inter ima 36 bodova, ali i utakmicu manje od Milana koju će odigrati večeras (20.45 sati), kad će ugostiti Bolognu.