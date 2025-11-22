Zubčić otkrio zašto se otkrio sucima i oduševio skijaški svijet: 'Nisam tako odgojen'

Osim prve pobjede u karijeri Francuza Paca Rassata i povijesnog postolja Marchanta za belgijsko skijanje, priča dana na drugom slalomu sezone voženom u Gurglu bila je gesta najboljeg hrvatskog skijaša Filipa Zubčića.

A Zubo se sam "izdao" sucima utrke kazavši da je haklao jedan kolac što suci primijetili nisu.

- Ovo je drugi put u karijeri da nisam bio siguran jesam li haklao ili nisam. Prvi put je to bilo još u dječjem skijanju - kazao je Filip koji nam se javio iz tog austrijskog skijališta pojasnivši situaciju ovako:

- Kada sam ušao u cilj imao sam osjećaj da nešto nije u redu i zatražio sam od svog trenera Sergeja Komarova da pogledam snimku i shvatio da sam haklao. No, suci to očito nisu vidjeli i ja sam to mogao prešutjeti.

Ako se pitate zašto to nije učinio, a čak i neki poznati skijaši su to činili, evo vam i odgovora.

- Prije svega tako sam odgojen. Osim toga, ja skijanje treniram cijeli život i očekujem da sport bude oaza poštenja. Jest, mogao sam ja s povoljnim zaostatkom napadati visok plasman, što se u drugom laufu pokazalo itekako moguće, no ja ne želim tako doći do bodova.

Ostao je Filip zatečen količinom reakcija, i čestitki, na njegovu samokritičnu reakciju.

- Čestitaju mi ljudi sa svih strana. Nije mi jasno što sam ja to učinio tako veliko. Ja sam samo napravio ono što bi svaki sportaš trebao učiniti.

Eh, tako je to kada se živi u vremenu bjesomučne utrke za osobnim probicima, za slavom ili zaradom, u kojem je očito sve manje čestitosti, pa se onda ljudi čude kada s tog pojma netko poput Filipa Zubčića skine prašinu i otkrije da još uvijek viteštva ima.