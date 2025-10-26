Naši Portali
OTVARANJE SEZONE

Filip Zubčić 15. u prvom veleslalomu sezone, Odermatt odnio pobjedu u Söldenu

REUTERS/Leonhard Foeger
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
26.10.2025.
u 14:48

Najbolji hrvatski skijaš Filip zauzeo je 15. mjesto na prvom veleslalomu sezone Svjetskog kupa u austrijskom Soeldenu, na kojem je slavio najbolji skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt

Otvorenja sezone za skijaše skoro da nije bilo jer je start druge vožnje pomaknut za sat i pol zbog magle, pa je prvi veleslalom sezone bio ustvari sprint-utrka jer su startevi oba laufa morali biti spušteni.  

Zubčić je imao startni broj 10 i deseti je bio nakon prve utrke, a u drugoj je na zadnjem mjerenju imao prednost koja se istopila u nekoliko zadnjih vrata. Tako je Zubčić okončao kao 15. s 1.56 sekundi zaostatka za Odermattom i uzeo prvih 16 bodova u sezoni. Za 32-godišnjeg Zagrepčanina bio je ovo njegov 11. start na ledenjaku Rettenbach, na kojem je triput bio 12., a najbolji rezultat u Soeldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

Odermatt je najbolje odvozio i prvu i drugu utrku za svoju 46. pobjedu karijere, a 24 stotinke sekunde zaostao je Austrijanac Marco Schwarz. Treći je bio Norvežanin Atle Lie McGrath (+0.27).

Ključne riječi
Skijanje Marco Odermatt Filip Zubčić

