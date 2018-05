Fenomenalni LeBron odveo Cavse do majstorice u finalu Istoku

Finale Istoka odlučit će majstorica nakon što su Cleveland Cavaliersi u šestoj utakmici pobijedili Boston Celticse 109:99 te seriju izjednačili na 3:3.

Najzaslužniji za slavlje Cavsa bio je LeBron James koji je odigrao još jednu fenomenalnu utakmicu, a samo ga je jedna asistencija dijelila od triple-double učinka. Završio je utakmicu s 46 poena, 11 skokova, te devet asistencija.

Loša vijest za Cavse što su već u prvoj četvrtini ostali bez Kevina Lovea koji je nastradao u sudaru glavama s Jaysonom Tatumom pa je upitno hoće li biti spreman za sedmu utakmicu.

Što se same utakmice tiče, Boston je bolje krenuo te nakon prve četvrtine ima plus pet (25:20), no ključna se pokazala druga četvrtina u kojoj su Cavsi nakon trice Smarta za 30:24 Bostona, napravili seriju 20:4 i pobjegli gostima.

Ispod deset razlike Celticsi su se uspjeli spustili tek početkom posljednje četvrtine, no više od toga nije išlo.

Uz Jamesa, kod Cavsa dobar je bio George Hill s 20 poena, Jeff Green je ubacio 14, Larry Nance Jr. deset. Bostonu nije bilo dovoljno 28 poena Terryja Roziera, kao ni 27 Jaylena Browna.

Odlučujuća sedma utakmica igra se u noći s nedjelje na ponedjeljak.