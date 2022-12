Fantastična ocjena: Hrvatski junak dobio je mjesto u najboljoj momčadi osmine finala SP-a

Dominik Livaković je potpuno zasluženo ukrao mjesto na naslovnici sjajnim obranama protiv Japana, prvi vratar vatrenih i zagrebačkog Dinama 'skinuo' je čak tri penala i odveo Hrvatsku u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Tamo ih čeka moćni Brazil, a Livaković će opet morati posegnuti za nekim briljatnim potezom iz svog repertoara objava. Popularna SofaScore ga je uvrstila u idealnu momčad osmine finala katarskog Mundijala, sasvim zasluženo.

>> U studiju Večernjeg otkrivena životna priča Dominika Livakovića, otkrio ga je čovjek koji nije dočekao njegovu najveću noć: 'Mali buš videl, taj bu jednog dana svjetska klasa'

Livakovićeva prezentacija protiv japanskih samuraja donijela mu je sjajnu ocjenu 8.1 po SofaScoreu i promovirala ga u momčad osmine finala Svjetskog prvenstva.

Redom je Livi branio kaznene udarce Minaminu, Mitomi i zaključno kapetanu Yoshidi.

Evo i idealne momčadi osmine finala prema SofaScoreu:

Livaković - Dalot, Rodri, T. Silva, Guerreiro - Dumfries, Fernandes, Endo, Blind - Ramos, Mbappe

Team of the Week provided by Sofascore