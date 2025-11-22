Fanovi izabrali svog vaterpolista godine, no sada slijedi izbor igračkih velikana

S obzirom da će se od 27. do 29. studenog u Šibeniku održati završni turnir hrvatskog Kupa, a u sklopu njega i Noć vaterpola na kojoj se proglašava igrač godine, vrijeme nam je krenuti s izborom. A tradicionalnu Večernjakovu anketu, 38. po redu, započinjemo s online izborom vaterpolskih poklonika što je relativna novost koju smo uveli prošle godine po želji Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Navijači su glasali prvi

Za razliku od prošle godine kada su fanovi glasovali posljednji, ovom prilikom su oni birali prvi a kliknuti ime svojih favorita mogli su na mrežnim stranicama Večernjeg lista ali i Hrvatskog vaterpolskog saveza koji su u tom smislu bili umreženi.

Baš kao što će to u nastavku činiti vaterpolski velikani, i publika je izabrala sedmoricu najboljih a u konkurenciji su bili odreda reprezentativci - članovi pete reprezentacije svijeta - Marko Bijač, Loren Fatović, Luka Bukić, Zvonimir Butić, Luka Lončar, Josip Vrlić, Konstantin Harkov, Rino Burić, Jerko Marinić-Kragić, vrlo svestrani i perspektivni Marko Žuvela (čiji je uzlet omela ozljeda prsta) ali i veteran Maro Joković koji se po drugi put oprostio od reprezentacije ali je igra Juga bez njega teško zamisliva.

Među svima njima najaktivniji su bili simpatizeri Luke Bukića koji je od vaterpolskog "plebsa" dobio najviše glasova. Luka je bio ponajbolji pojedinac reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Singapuru gdje je bio i najbolji strijelac nacionalne vrste koja je izgubila jedino (u četvrtfinalu) od kasnijeg finalista Mađarske.

Sva je sreća da se ta utakmica biti ili ne biti na predstojećem Prvenstvu Europe u Beogradu (u siječnju) neće igrati. Jer, došlo je do promjene sustava natjecanja po kojem će se igrati utakmice skupina prvog a potom i drugog kruga koje će isfiltrirati polufinaliste. Tako će se izbjeći fatalitet četvrtfinalne utakmice koja otvara mogućnost da i netko tko je dominirao skupinom može izletjeti iz turnira a da ne ugleda zonu medalja.

Drugo i treće mjesto u očima vaterpolskih kibica osvojila su dvojica Dubrovčana, igračke gromade poput Marka Bijača i Lorena Fatovića, obojica igrači državnog prvaka splitskog Jadrana.

Bijač je i dalje na glasu kao jedana od najboljih svjetskih vratara a kada imate takvu hobotnicu između vratnica to je veliki psihološki poticaj za ostatak momčadi. Osim toga, Bijač je dvostru laureat ovog izbora koji je za najboljeg hrvatskog vaterpolista bio biran u olimpijskoj 2016. kada su se barakude iz Rija vratile s olimpijskim srebrom ali i u 2022. kada se na Prvenstvu Europe u Splitu osvojilo zlato.

U nevjerojatnoj i neponovljivoj 2024., također olimpijskoj, za najboljeg je proglašen Loren Fatović, najbolji pojedinac reprezentacije koja je u jednoj kalendarskoj godini osvojila europsko srebro (siječanj), svjetsko zlato (veljača) te olimpijsko srebro (kolovoz). Njemu za vrat puhao je upravo Marko Bijač jer, kao što rekosmo, nema velikih rezultata, medalja niti trofeja bez velikog vratara.

S obzirom da se svom kraju bliži jedna godina u kojoj hrvatska vaterpolska reprezentacija nije bila tako uspješna - osvojila je peto mjesto na Svjetskom prvenstvu u Singapuru - dojma smo da će ova utrka biti dodatno zanimljiva. Jer, barem na tom najvidljivijem (reprezentativnom) planu nije bilo dominantnih pojedinaca pa će i posao stručnom žiriju biti teži. A njega čine velikani najtrofejnijeg hrvatskog momčadskog sporta.

A kako, uz to da nam se članovi žirija ne ponavljaju, uvijek gledamo i na regionalni kriterij ovaj put smo u ocjenjivački sud uvrstili trenera dubrovačkog Juga Vjekoslava Kobešćaka, svojedobno najboljeg vaterpolista svijeta Splićanina Milivoja Bebića, zlatnog olimpijca iz Londona (i svjetskog prvaka iz Melbournea) Riječanina Samira Baraća, srebrnog olimpijca iz Atlante Zagrepčanina Dubravka Šimenca, bivšeg reprezentativca Šibenčanina Antonija Petkovića te mladostašku igračku i trenersku legendu Ozrena Bonačića.

Butić najugodnije iznenađenje

Ako bi se biralo najugodnije igračko iznenađenje u godini na izmaku to bi svakako bio Zvonimir Butić, jadranaš koji je u 2025. ostvario najveći osobni napredak i koji se kao takav nametnuo kako u klubu tako i u reprezentaciji. A jadranaškom osvajanju naslova prvaka doprinos je dao i Jerko Marinić-Kragić koji je s operacijom ramena šuterske ruke pričekao do završi sezona i dok Jadran ne upiše još jedan trofej.

Dojma smo da će bodove u ovoj anketi dobivati i naši reprezentativni centri Josip Vrlić i Luka Lončar što je, uostalom, pokazala i ova anketa među vaterpolskim kibicima. A svoje mjesto na bodovnim listama zacijelo će imati i zlatna ljevica Konstantin Harkov, kao i svestrani igrači poput Marka Žuvele i Rina Burića.

Inače, rekorder ovog izbora je centar Mile Smodlaka koji je vaterpolist godine bio pet puta, četiri puta samostalno a jednom je dijelio naslov s Dubravkom Šimencom (1999.). Po tri puta laureati su bili Igor Milanović, Perica Bukić, Siniša Školneković i Sandro Sukno kojeg je samo rani odlazak u sportsku mirovinu spriječio da zaprijeti rekorderu Smodlaki.