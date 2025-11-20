Proslavljeni Hrvat ljutito zagrmio: Suđenje je bilo užasno! Pa puno stvari bilo je tendenciozno

Bila je to utakmica kakvu, što se tiče uzbudljivosti, nije lako naći ni u arhivama Lige prvaka. Nakon što su krajem treće četvrtine zaostajali tri pogotka razlike (7:10), vaterpolisti Mladosti izveli su gotovo nevjerojatan preokret i pobijedili moćni Olympiakos (14:13).

Prava drama događala se u posljednjoj četvrtini. Mladostaši pogocima Nagaeva i Bašića dolaze na 9:10, nakon čega se uspješno brane, a potom ljevoruki tobdžija Harkov postiže golčinu za 10:10. Zahvaljujući dodatnom defenzivnom intenzitetu, a i Čubranićevoj obrani peterca najubojitijem gostujućem igraču Zalankiju, Mladost iz peterca, peko Nagaeva, dolazi u dugo čekano vodstvo (11:10). Nakon trećeg iskorištenog četverca (od četiri) Grci izjednačuju, ali tada Harkov, kroz mnogo ruku, zabija golčinu za 12:11.

Drama je u ovoj utakmici bila prisutna od početka, a takva joj je bila i završnica pa Gendounias zabija svoj treći pogodak za 12:12. Gotovo je nevjerojatno što se sve dogodilo u posljednjoj minuti utakmice. Lazić 39 sekundi prije kraja zabija za 13:12, samo 15 sekundi prije kraja Anygal izjednačuje (13:13), a nakon toga Mladost u posljednji napad kreće bez vratara, s igračem više u polju. Kada Mladost dobiva igrača više, Bašić se vraća pokriti vlastita vrata, a suci u posljednjoj sekundi na Vukičeviću sude peterac za Mladost. Tada na “prvu crtu bojišnice”, kao i kod 10:10, staje Rus Ivan Nagaev i zabija i svoj drugi peterac.

– Snaga i karakter ove momčadi potječu iz vjerovanja. Nismo posustali ni na “minus tri”. Psihološki prijelomni trenutak utakmice bio je kada je kod 10:10 naš vratar Čubranić obranio peterac Zalankiju, igraču kojem smo posvetili svu pozornost, pa nam je zabio samo jedan pogodak – rekao je trener Mladosti Zoran Bajić.

Mladost je imala velik broj isključenja, a Grci su imali sjajnu realizaciju igrača više (10 od 14) što se ne bi moglo reći za domaćine (6 od 16).

– Kod igrača manje plaćali smo danak tome što smo pod svaku cijenu htjeli zatvoriti Zalankija pa nije slučajno da je on zabio samo jedan pogodak. Puštali smo malo više tu lijevu stranu što nam se ipak nije pokazalo kao najbolje rješenje – dodao je Zoran Bajić.

Suparnički trener Elvis Fatović, svojedobno hrvatski reprezentativac (otac Lorena Fatovića), čestitao je mladostašima, ali nije skrivao svoje nezadovoljstvo arbitriranjem:

– Bilo je užasno, puno stvari bilo je tendenciozno. U jednom trenutku imali smo mali milijun kontraprekršaja. Na kraju je zapisnički stol presudio da je naš igrač nedozvoljeno ušao u igru, a to je zvao brat trenera Mladosti. Čestitam igračima Mladosti, oni su igrali dobro i u tome ne vidim problem kao u nekim stvarima izvan bazena.

Ovom se pobjedom Mladost izjednačila s Olympiacosom na devet bodova, dok ih Radnički ima tri i utakmicu manje pa će gostovanje žabaca u Kragujevcu odlučivati o drugom putniku u četvrtfinale.