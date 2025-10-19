Carević za VL: Nikada neću prestati vjerovati u poštenje, a moj put je počeo iz podruma

Puno sam tema prošao s Marijem Carevićem u našem razgovoru koji je trajao gotovo dva sata. Neke smo ostavili samo za sebe, no puno važnije, stekao sam dojam da Carević spada u red naših mladih trenera koji jasno vide svoj put. Njegov uspon i afirmacija traju posljednjih desetak godina koliko se najprije educirao, a potom tražio na trenerskoj nogometnoj mapi, od Dragovoljca, Rudeša, Varaždina, Krke i Šibenika, do Gorice koja je pod našim trenerom opet napravila puno dobrih stvari, rekli bi u nogometnim krugovima. U današnjem srazu Gorice i Varaždina imat ćemo priliku vidjeti što naša dva perspektivna trenera, Carević i Šafarić, u ovom trenutku mogu ponuditi u zanatskom smislu...



– Šafarić je talentirani trener, ima odličan kadar i pravu natjecateljsku skupinu igrača. Pripremali smo se za nekoliko opcija, ali najvažnije je da se prilagodiš suparniku. To je kvaliteta i velikih momčadi, moraš se dijelom prilagoditi. Puno trenera kaže 'neka se drugi nama prilagođavaju', no nije to u praksi baš tako. Možete vi vježbati svoj model igre i mehanizme, no svaka je utakmica specifična jer ne možeš predvidjeti. Vrhunski se igrači sami prilagođavaju, no neki to ne mogu...



Carević je ove sezone već pobijedio i Dinamo, nakon čega se pojačala projekcija o njegovu trenerskom talentu. Jesu li vam takve teze uteg?



Bilo je turbulencija