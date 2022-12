Evo što je Pele pisao nakon što je Hrvatska izbacila Brazil sa Svjetskog prvenstva

Unatoč lošem zdravstvenom stanju, Pele je do kraja pratio Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru. Messiju je čestitao što se konačno domogao 'zlatne božice', pohvalio je Mbappéa, no Hrvatsku nije spominjao.

- Danas je nogomet ispričao još jednu priču, kao i uvijek, na zadivljujući način. Messi je osvojio svjetski naslov, kao što i pristaje njegovom razvoju i usponu. Čestitam, Argentina! Diego se sada zasigurno smije - napisao je Pele nakon pobjede Argentine na Svjetskom prvenstvu.

- Moj dragi prijatelj, Mbappé, postigao je četiri gola u finalu. Kakav je dar bio gledati ovaj spektakl za budućnost našeg sporta - dodao je Pele.

Nakon poraza Brazila protiv Hrvatske, Pele je ohrabrivao Brazilce.

- Život je prilika. Što ćemo s njim učiniti ovisi o svakome od nas. U pravu smo i u krivu. U pobjedi slavimo. U porazu učimo. Život je uvijek velikodušan i nudi nove početke. Svakim danom koji prođe krećemo novim putem. I u ovom ciklusu njegujemo snove koji nikada ne umiru, bez obzira na neuspjehe na putu. To vrijedi za sve, ali kada ti je san biti nogometaš, prilike su ti puno manje, a ostvarenje snova puno udaljenije. Neuspjesi nisu ništa bolniji od neuspjeha u životu bilo koje druge osobe. No, nogometašima sudi puno više ljudi, zar ne? No, treba biti pošten i reći da se pobjede nogometaša i puno više slave - napisao je Pele.

Čestitao je Neymaru koji se izjednačio s njime broju postignutih pogodaka te zatražio od njega da ne napušta reprezentaciju Brazila.

- Nastavi nas inspirirati, a ja ću podizati šake u zrak zbog svakog gola koji postigneš, kao što sam radio i u svakoj utakmici u kojoj si bio na travnjaku. Gledao sam te kako odrastaš, navijao za tebe svaki dan i sad ti napokon mogu čestitati zbog izjednačenja mog broja golova postignutih za Brazil. Obojica znamo da je to puno više od samog broja. Naša dužnost kao sportaša je inspirirati, danas kolege, sutra novu generaciju i sve one koji vole naš sport - napisao je tada Pele.

