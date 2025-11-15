Evo što Hrvatskoj treba u zadnjoj utakmici da bi ovo bile najuspješnije kvalifikacije ikad

Prvi put otkad postoji reprezentacija, plasman na Svjetsko prvenstvo proslavljen je u Rijeci. Sjetimo se, 1997. godine vatreni su se veselili u Kijevu, 2001. u Maksimiru nakon pobjede nad Belgijom, kao i 2005. pobjedom nad Švedskom, te 2013. trijumfom nad Islandom. U Dalićevoj eri slavilo se u 2017. u Pireju nakon 0:0 s Grcima, a 2021. u Splitu nakon sretnih 1:0 protiv Rusa. Ovaj kvalifikacijski ciklus mogao bi ući u povijest kao najuspješniji ikada. Nedostaje još pobjeda ili remi u Podgorici kako bi Dalić postao tek drugi izbornik koji je cijeli ciklus okončao neporažen – to je za sada ostvario samo Zlatko Kranjčar. Da je živ, legendarni, nikad prežaljeni Cico danas bi slavio 69. rođendan i sigurno bi od srca čestitao i nazdravio u Dalićevo ime.

A momčad koju vodi Zlatko Dalić u ovim je kvalifikacijama postigla čak 23 pogotka, odnosno 3.28 po utakmici. Primila je samo dva, od Češke u Osijeku i od Farskih Otoka na Rujevici, osvojila je 19 bodova, čak 90 posto. To je impresivan učinak, uz, objektivno, samo dvije uistinu vrhunske predstave; protiv Češke u Osijeku (5:1) i protiv Crne Gore u Zagrebu (4:0). U ovoj utakmici nije sve išlo glatko u prvom poluvremenu, u kojemu su gosti sa sjevera Europe vodili 1:0, a potom imali i kolosalnu šansu za 2:1. Nakon toga, Dalić se u drugom poluvremenu vratio formaciji s četvoricom u obrani, pa se voda okrenula naš mlin. Tada su Farojci završili u mišjoj rupi.

🇭🇷 Croatia has now qualified for 14 major tournaments and missed only 2 of them (EURO 2000, WC 2010)!



✅ 🌐 WC 2026

✅ 🌍 EURO 2024

✅ 🌐 WC 2022 🥉

✅ 🌍 EURO 2020

✅ 🌐 WC 2018 🥈

✅ 🌍 EURO 2016

✅ 🌐 WC 2014

✅ 🌍 EURO 2012

❌ 🌐 WC 2010

✅ 🌍 EURO 2008

✅ 🌐 WC 2006

✅ 🌍… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2025

- Naš cilj je ostvaren, osigurali smo prolaz na Svjetsko prvenstvo utakmicu prije kraja kvalifikacija. Inače moramo sve rješavati u zadnjem trenutku, sad smo sretni, jedva čekamo Ameriku. Svaka preostala utakmica nam je pripremna utakmica za ljeto. Moj gol, jesam li htio odmah pucati? Ovisi tko pita, naravno da sam htio vratiti povratnu, lopta se odbila, razmišljao sam od prve pucati, ali nisam htio riskirati. Lijep pogodak koji nas je vratio u utakmicu. Ja sam obrambeni igrač, naravno da je lijepo zabiti gol, ali ako se mene pita, radije bih da ne primimo pogodak nego da ja zabijem – izjavio je Joško Gvardiol, koji će s 23 godine ići na svoje drugo Svjetsko prvenstvo.

FOTO Vatrena atmosfera na Rujevici, pogledajte fotke sa stadiona na utakmici Hrvatske

Zagrepčanin Petar Musa bio je junak utakmice, budući da je njegov pogodak u drugom poluvremenu prelomio utakmicu.

- Presretan sam zbog plasmana na SP. Još sam sretniji što smo pobijedili i uzeli tri boda. Moj prvijenac? Bilo je i suza nakon gola, ovo je nestvarno. U Hrvatsku sam sletio u četvrtak, u petak sam dobio poziv. Neopisiv osjećaj, zahvaljujem se izborniku – kazao je Musa pa nastavio:

- Velika mi je razlika nakon dvije godine bez reprezentacije, imam puno važniju ulogu u klubu, jako sam sretan što mogu pomoći momčadi. Amerika ima dobru infrastrukturu, sve su veliki stadioni, dobri uvjeti.

Izbornik Zlatko Dalić bio je razdragan, ozaren, ispunjen srećom i ponosom.

- Još jedno Svjetsko prvenstvo, dečkima čestitam. Bila je ovo teška utakmica, na kraju smo slavili i opustili se. Bili smo tri-četiri mjeseca pod pritiskom, riješili smo to, idemo dalje. Nismo najbolje počeli, slabo smo trčali, nije bilo agresije i duela. Farojci su težak protivnik, vrlo nezgodna ekipa, koja trči i radi. Na kraju smo dobili i proslavili, hvala svima – istaknuo je Dalić, pa nastavio:

- Što god smo napravili, ostvarili smo igrajući s četiri braniča. Ovo (3-5-2, nap.a.) smo pokušali, no za to treba puno vremena. Neću to više pokušavati, ja znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva - to je bio isključivo sustav 4-2-3-1 ili 4-3-3. Musa? Stavili smo ga od prve zbog njegovih treninga; svaka minuta treninga, ponašanje u hotelu, večere... sve se gleda. Zabio je sjajan gol, na svima je da se bore kroz ovih šest-sedam mjeseci, da se izbore. Trebaju nam pojačanja i kvaliteta.

U ponedjeljak je susret protiv Crne Gore?

- Želimo pobijediti, vidjet ćemo što i kako, želimo napraviti najbolje kvalifikacije u povijesti. Pet od pet plasmana na velika natjecanja? Valjda sada neće opet biti anketa trebam li ja ili ne trebam... – naglasio je Dalić, a onda imao potrebu istaknuti:

- Nikada me nemojte više pitati o Livakoviću. On ne brani u klubu? Evo ga, brani kod nas! Mi kao stožer imamo veliko povjerenja u njega.

Ako je to za ovu utakmicu uopće važno, Hrvatska je imala posjed lopte čak 81 posto, u ukupnom broju šuteva bilo je 20:4, u šutevima u okvir 4:4, u kornerima 11:2, gosti su načinili dva prekršaja više, 11:9, omjer točnih dodavanja bio je čak 566:83 za Hrvatsku.