Zlatko Dalić: Neću to više raditi. Nama ne odgovara, a može govoriti što god tko želi

Uspjeli smo! Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izabranici Zlatka Dalića potvrdili su vizu za Sjevernu Ameriku pobjedom nad Farskim Otocima na riječkoj Rujevici. Sada su vatreni, kolo prije kraja kvalifikacija, sigurno prvi u njihovoj skupini s nedostižnom prednosti u odnosu na ostatak grupe. Utakmica u Podgorici protiv Crne Gore u ponedjeljak bit će tek formalnost, a mi očekujemo prve reakcije s Rujevice nakon velike pobjede.

"Još jedno Svjetsko prvenstvo, čestitam dečkima i hvala svima koji su nas podržavali. Na kraju smo slavili i malo se opustili. Bili smo pod pritiskom proteklih nekoliko mjeseci. Danas nismo dobro otvorili, puno smo griješili. Farski Otoci su vrlo nezgodna ekipa koja puno trči i agresivna je", rekao je izbornik Zlatko Dalić te dodao:

"Sve uspjehe koje smo ostvarili smo napravili s četvoricom u posljednjoj liniji. Više nećemo igrati s trojicom, može govoriti što god tko želi. Nama to ne odgovara, treba puno vremena da se ugira. Ja znam što me napravilo trenerom."

Musa?

"Zabio je sjajan gol. Na dečkima je da se nametnu i da izbore svoje mjesto u reprezentaciji. Nama treba kvaliteta."

Slijedi Crna Gora.

"Bit će teška utakmica, vidjet ćemo što i kako. Cilj su tri boda", zaključio je Dalić.

Susret je prokomentirao i Joško Gvardiol.

"Naš cilj se ostvario kolo prije kraja, a znamo da uvijek imamo neki peh. Mirno možemo putovati u SAD iako želimo pobijediti i Crnu Goru. S Lukom sam prokomentirao svoj gol, htio sam vratiti glavom... Na kraju sam zabio lijep pogodak. Ja sam obrambeni igrač, naravno da je lijepo zabiti i proslaviti gol, ali više bih volio da ne primimo gol nego da ja zabijem", rekao je Joško Gvardiol.

Pogodak za 2-1 na Rujevici je postigao Petar Musa, nakon dvije godine povratnik u reprezentaciju.

"Presretni smo jer smo ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo. Divno je pobijediti pred našim navijačima i to u ovako važnoj utakmici. Gotovo je nestvarno što mi se sve dogodilo u posljednjih nekoliko dana. Vratio sam se u reprezentaciju, sada sam i startao od prve minute i hvala izborniku, kao i stožeru. Neopisivo je bilo kod pogotka, ali daleko važnija je ukupna pobjeda i slavlje zbog plasmana. Mogu reći da se osjećam puno bolje nego prije dvije godine. Sada imam veću minutažu u klubu, važniju ulogu i puno više samopouzdanja“, bile su riječi napadača Muse nakon susreta.