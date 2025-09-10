Evo protiv koga će Dinamo igrati u osmini finala Kupa, Hajduk i Rijeka još uvijek na čekanju

Senzaciju u slavonskom derbiju i plasman u osminu finala Kupa vinkovačkoj momčadi donio je Sven Sopić, koji je u 62. minuti postigao jedini pogodak na utakmici. Iako je Vukovar 1991, kao član elitnog ranga hrvatskog nogometa, u susret ušao kao izraziti favorit, borbena i disciplinirana momčad Cibalije uspjela je neutralizirati napade domaćina i iskoristiti svoju priliku za pobjedu koja će se dugo pamtiti. Ova pobjeda za nebeskoplave ima posebnu težinu, ne samo zbog razlike u rangovima natjecanja, već i zbog velikog rivalstva koje vlada između dva susjedna grada, Vinkovaca i Vukovara. Dodatnu dimenziju cijeloj priči daju i nesuglasice oko korištenja Cibalijinog stadiona, na kojem Vukovar 1991 kao domaćin igra svoje prvoligaške utakmice.

Dok je Cibalia slavila herojski prolazak, ostali favoriti uglavnom su opravdali svoj status. Najuvjerljiviji je bio Dinamo, koji je sa 6:0 deklasirao imenjaka iz Predavca, dok je Lokomotiva također s lakoćom prošla gostovanje u Dugom Selu, pobijedivši s 4:0. Nešto više problema imala je Gorica, koja je gubila 1:0 kod Libertasa u Novskoj, no na kraju je uspjela preokrenuti rezultat i slaviti s 3:1. Prolazak u osminu finala SuperSport Hrvatskog kupa osigurali su još i Lokomotiva, Kurilovec, Mladost iz Ždralova, BSK te Varteks, koji nastavljaju svoj put u natjecanju u kojem se svake godine za prestižni trofej bori ukupno 48 klubova.

Cibalia sada s velikim nestrpljenjem čeka svog protivnika u osmini finala, a to će biti jedan od najvećih hrvatskih klubova. Naime, Vinkovčane sada čeka pobjednik susreta između Koprivnice i splitskog Hajduka, utakmice koja je na rasporedu 24. rujna. Eventualni dolazak Hajduka u Vinkovce bio bi pravi nogometni spektakl i nagrada za ovu veliku pobjedu.

Kompletna slika šesnaestine finala još nije poznata jer svoje utakmice tek trebaju odigrati preostali prvoligaši. Među njima su branitelj naslova Rijeka, kao i Hajduk, Osijek, Slaven Belupo te Istra 1961.

Rezultati

Vukovar - Cibalia 0:1

Dinamo Predavac - GNK Dinamo 0:6

Dugo Selo - Lokomotiva 0:4

Kurilovec - Oriolik 5:0

Libertas - Gorica 1:3

Radnik - Mladost Ždralovi 0:1

Slavonija - BSK 0:2

Varteks - Šibenik 4:1

Neretva - Istra 1961 (16. rujna)

Graničar - Slaven Belupo (17. rujna)

Maksimir - Rijeka (17. rujna)

Uljanik Pula - Osijek (24. rujna)

Koprivnica - Hajduk (24. rujna)

Parovi osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk/Koprivnica

Mladost Ždralovi - Rijeka/Maksimir

BSK - Slaven/Graničar

Kurilovec - Istra/Neretva

Varaždin - Osijek/Uljanik

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks